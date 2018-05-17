Третьяк: Воробьев на чемпионате мира по хоккею показал себя достойным тренером

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17:15 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
21:15 3-й период Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
21:15 3-й период Финляндия 2
Швейцария 3
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
США
1/2 финала
19.05 не начался Канада
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33501962/
17 мая 2018, 22:03 | ТАСС

Третьяк: Воробьев на чемпионате мира по хоккею показал себя достойным тренером

КОПЕНГАГЕН, 17 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев на чемпионате мира в Дании показал себя достойным специалистом. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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В четверг сборная России в овертайме проиграла команде Канады со счетом 4:5 в четвертьфинале чемпионата мира и завершила выступление на турнире.

«Продолжит ли Воробьев работу? Это решает ФХР. Мне кажется, он показал себя на этом турнире достойным тренером», — сказал Третьяк.

Воробьев был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной в апреле, сменив Олега Знарка.

Президент ФХР добавил, что ему не стыдно за выступление сборной России на чемпионате мира. «Я считаю, что команда сделала все, что могла. Мы их подготовили, он старались. За команду нам не стыдно, потому что она билась до конца с первой до последней минуты», — сказал Третьяк.

«Доволен, что у нас есть команда с молодыми ребятами. Через проигрыши пойдем к большим победам. Самое главное — они бойцы с характером», — заключил глава ФХР.

Воробьев был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной в апреле, сменив Олега Знарка.

Глава ФХР считает, что на турнире в Дании сборной России не хватило более опытных игроков.

«Возможно, было несколько спорных игроков [в составе], но на протяжении всех игр команда показывала хороший, интересный, комбинационный хоккей. Ребята молодые, хороший тренерский штаб, составленный из единомышленников», — сказал Третьяк.

«У нас [на турнире выступали] шесть игроков из Национальной хоккейной лиги, из них двое — из фарм-клубов. А канадцы, шведы откуда? Если бы мы получили больше более опытных игроков, то результат мог бы быть другим. Но на этом фоне претензий нет, ребята бились», — считает глава ФХР.

Функционер поделился впечатлениями об игре с канадцами. «Да, в первом периоде обе команды друг друга слишком уважали — наши чуть больше, те — чуть меньше. Во втором периоде мы проснулись. С чехами играли открыто, а здесь ошибка дорогого стоит — даже более опытная команда Канады тоже переживала и боялась», — считает Третьяк.

«Игорь Шестеркин сыграл на уровне. Хотелось бы, чтобы он отыграл “на ноль”, но не получилось», — прокомментировал игру российского голкипера президент ФХР.
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17 Мая, 17:15 Зрители 9017 Плей-офф: 1/4 финала Royal Arena
Россия 4:5 ОТ
Овертайм
(0:1, 2:1, 2:2)
Канада
Главные тренеры
Илья Воробьев Билл Питерс
Вратари
Игорь Шестеркин Дарси Кюмпер
1-й период
02:55 Сергей Андронов
Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле) 04:45
11:36
2-й период
30:47 Сергей Андронов
Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко) 31:51
32:53 Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
Джоэль Эдмундсон 34:08
37:32 Александр Барабанов (Е. Дадонов)
3-й период
Кайл Террис (Дж. Шворц) 47:11
48:44 Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост) 52:36
54:34 Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
Овертайм
63:35 Кирилл Капризов
Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад) 64:57
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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