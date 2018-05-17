Третьяк: Воробьев на чемпионате мира по хоккею показал себя достойным тренером

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В четверг сборная России в овертайме проиграла команде Канады со счетом 4:5 в четвертьфинале чемпионата мира и завершила выступление на турнире.

«Продолжит ли Воробьев работу? Это решает ФХР. Мне кажется, он показал себя на этом турнире достойным тренером», — сказал Третьяк.

Воробьев был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной в апреле, сменив Олега Знарка.

Президент ФХР добавил, что ему не стыдно за выступление сборной России на чемпионате мира. «Я считаю, что команда сделала все, что могла. Мы их подготовили, он старались. За команду нам не стыдно, потому что она билась до конца с первой до последней минуты», — сказал Третьяк.

«Доволен, что у нас есть команда с молодыми ребятами. Через проигрыши пойдем к большим победам. Самое главное — они бойцы с характером», — заключил глава ФХР.

Воробьев был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной в апреле, сменив Олега Знарка.

Глава ФХР считает, что на турнире в Дании сборной России не хватило более опытных игроков.

«Возможно, было несколько спорных игроков [в составе], но на протяжении всех игр команда показывала хороший, интересный, комбинационный хоккей. Ребята молодые, хороший тренерский штаб, составленный из единомышленников», — сказал Третьяк.

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«У нас [на турнире выступали] шесть игроков из Национальной хоккейной лиги, из них двое — из фарм-клубов. А канадцы, шведы откуда? Если бы мы получили больше более опытных игроков, то результат мог бы быть другим. Но на этом фоне претензий нет, ребята бились», — считает глава ФХР.

Функционер поделился впечатлениями об игре с канадцами. «Да, в первом периоде обе команды друг друга слишком уважали — наши чуть больше, те — чуть меньше. Во втором периоде мы проснулись. С чехами играли открыто, а здесь ошибка дорогого стоит — даже более опытная команда Канады тоже переживала и боялась», — считает Третьяк.

«Игорь Шестеркин сыграл на уровне. Хотелось бы, чтобы он отыграл “на ноль”, но не получилось», — прокомментировал игру российского голкипера президент ФХР.