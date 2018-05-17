Сборную России удалили с чемпионата мира. Это было очень больно

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17:15 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
21:15 3-й период Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
21:15 3-й период Финляндия 2
Швейцария 3
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
США
1/2 финала
19.05 не начался Канада
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33501878/
17 мая 2018, 22:06 | Спорт-Экспресс

Сборную России удалили с чемпионата мира. Это было очень больно

Корреспондент «СЭ» подводит итоги матча сборной России против Канады (4:5 ОТ).

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Это было очень больно. Впервые с 2013 года сборная России осталась без медалей чемпионата мира. Смириться с обиднейшим поражением в матче с самым принципиальным соперником сразу невозможно. На фоне звездных канадцев наша команда с небольшими оговорками смотрелась ничуть не хуже.

Коннор Макдэвид, разумеется, был невероятно хорош. Неудивительно, ведь это лучший бомбардир НХЛ двух последних сезонов. В остальном ничего сверхъестественного канадцы не предложили. Более того, порой они действовали настолько осторожно и даже трусовато, словно их переодели в свитера сборной Франции. Ошибки в своей зоне, неуверенные действия вратаря Кемпера, необъяснимая паника в заурядных эпизодах — такая Канада нам была вполне по силам. Даже с тренером-дебютантом, новичками в составе и самым минимальным за последние годы контингентом из НХЛ. Чего же не хватило сборной России?

Прежде всего — ударного звена, которое растворилось на льду быстрее, чем шипучий аспирин в стакане воды. Дацюк в свои 39 лет не может порхать по льду чисто физически. Гусев пропустил из-за болезни месяц, присоединившись к команде только по ходу турнира, и находится не в лучших кондициях. Капризов, оставшись без поддержки партнеров, стал невидимкой.

Три месяца отделяют нынешнюю драму от олимпийского триумфа. Тогда именно эти люди за уши вытащили нашу команду на первое место. Сейчас в самый нужный момент смогли добавить и достать из себя все те, от кого этого не ждали. Андронов, играющий с целым букетом травм и болячек, отмазался за два удаления, забросив третью шайбу. Михеев, приглашенный на чемпионат мира с большим авансом, тоже забил. Наконец, Анисимов сотворил шедевр, заставив забыть о том, что у него почти все из рук валилось на групповом этапе. А те, на кого надеялись больше всех, потерялись.

На роль козла отпущения сам себя назначил золотой мальчик нашего хоккея Капризов, который необязательно удалился в дополнительной десятиминутке. Да, по этому решению можно задать вопросы судьям, но формальное право наказать Кирилла у них было.

Не совсем очевидным выглядело решение доверить место в воротах Шестеркину. Еще до турнира роль безоговорочно первого номера определили Кошечкину. Он худо-бедно с ней справлялся, прибавляя с каждым матчем. Для меня ставка на вратаря СКА стала небольшой сенсацией. Молодой голкипер, который не имеет опыта таких матчей и почти не играл в плей-офф КХЛ даже с заурядными соперниками, ошибался и не излучал уверенность. В нескольких случаях в этом матче он как минимум не выручил.

Ровно половину матча Россия слишком уважительно относилась к канадцам, словно перед ней были хоккейные боги. Для того, чтобы скинуть себя оковы, потребовалось получить 0:2 на табло. Характер, которого мы так ждали, наши парни показали. Бросить камень в них рука не поднимается, поэтому орать о том, что «все пропало», сейчас глупо.

Напоследок нельзя пройти мимо того, что случилось ровно десять лет. Тогда состоялась фантастическая победа сборной России над канадцами в финале чемпионата мира в Квебеке. Нам удалось выиграть благодаря голу Ковальчука в овертайме. Он реализовал большинство, которое обеспечил выбросом шайбы на трибуны канадец Нэш.

Сейчас уже россияне подставились и проиграли в аналогичной ситуации. Пусть команды пересеклись уже в четвертьфинале, но чувства, которые в 2008 году пережила вся Канада, теперь по полной глотает хоккейная Россия. Великие тоже ошибаются и проигрывают. Давайте будем чуть терпимее. До нынешнего турнира мало кто строил иллюзии, рассчитывая, что этот вариант нашей сборной победит Канаду. В реальности успех был на расстоянии вытянутой руки. Теперь надо остыть, а уже потом разбираться в поисках ответа на вопросы.

Почему на турнире у нас был всего один созидающий центральный нападающий, что заставило отказаться от Кошечкина в последний момент, какую оценку заслужил тренерский штаб, чтобы работать и дальше, и многое другое. Истерики — худшее, что может быть сейчас. Эта команда не заслужила такого отношения, несмотря на результат. ​.

Михаил ЗИСЛИС.
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17 Мая, 17:15 Зрители 9017 Плей-офф: 1/4 финала Royal Arena
Россия 4:5 ОТ
Овертайм
(0:1, 2:1, 2:2)
Канада
Главные тренеры
Илья Воробьев Билл Питерс
Вратари
Игорь Шестеркин Дарси Кюмпер
1-й период
02:55 Сергей Андронов
Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле) 04:45
11:36
2-й период
30:47 Сергей Андронов
Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко) 31:51
32:53 Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
Джоэль Эдмундсон 34:08
37:32 Александр Барабанов (Е. Дадонов)
3-й период
Кайл Террис (Дж. Шворц) 47:11
48:44 Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост) 52:36
54:34 Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
Овертайм
63:35 Кирилл Капризов
Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад) 64:57
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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