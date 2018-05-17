Сборную России удалили с чемпионата мира. Это было очень больно
Корреспондент «СЭ» подводит итоги матча сборной России против Канады (4:5 ОТ).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Это было очень больно. Впервые с 2013 года сборная России осталась без медалей чемпионата мира. Смириться с обиднейшим поражением в матче с самым принципиальным соперником сразу невозможно. На фоне звездных канадцев наша команда с небольшими оговорками смотрелась ничуть не хуже.
Коннор Макдэвид, разумеется, был невероятно хорош. Неудивительно, ведь это лучший бомбардир НХЛ двух последних сезонов. В остальном ничего сверхъестественного канадцы не предложили. Более того, порой они действовали настолько осторожно и даже трусовато, словно их переодели в свитера сборной Франции. Ошибки в своей зоне, неуверенные действия вратаря Кемпера, необъяснимая паника в заурядных эпизодах — такая Канада нам была вполне по силам. Даже с
Прежде всего — ударного звена, которое растворилось на льду быстрее, чем шипучий аспирин в стакане воды. Дацюк в свои 39 лет не может порхать по льду чисто физически. Гусев пропустил
Три месяца отделяют нынешнюю драму от олимпийского триумфа. Тогда именно эти люди за уши вытащили нашу команду на первое место. Сейчас в самый нужный момент смогли добавить и достать из себя все те, от кого этого не ждали. Андронов, играющий с целым букетом травм и болячек, отмазался за два удаления, забросив третью шайбу. Михеев, приглашенный на чемпионат мира с большим авансом, тоже забил. Наконец, Анисимов сотворил шедевр, заставив забыть о том, что у него почти все из рук валилось на групповом этапе. А те, на кого надеялись больше всех, потерялись.
На роль козла отпущения сам себя назначил золотой мальчик нашего хоккея Капризов, который необязательно удалился в дополнительной десятиминутке. Да, по этому решению можно задать вопросы судьям, но формальное право наказать Кирилла у них было.
Не совсем очевидным выглядело решение доверить место в воротах Шестеркину. Еще до турнира роль безоговорочно первого номера определили Кошечкину. Он
Ровно половину матча Россия слишком уважительно относилась к канадцам, словно перед ней были хоккейные боги. Для того, чтобы скинуть себя оковы, потребовалось получить 0:2 на табло. Характер, которого мы так ждали, наши парни показали. Бросить камень в них рука не поднимается, поэтому орать о том, что «все пропало», сейчас глупо.
Напоследок нельзя пройти мимо того, что случилось ровно десять лет. Тогда состоялась фантастическая победа сборной России над канадцами в финале чемпионата мира в Квебеке. Нам удалось выиграть благодаря голу Ковальчука в овертайме. Он реализовал большинство, которое обеспечил выбросом шайбы на трибуны канадец Нэш.
Сейчас уже россияне подставились и проиграли в аналогичной ситуации. Пусть команды пересеклись уже в четвертьфинале, но чувства, которые в 2008 году пережила вся Канада, теперь по полной глотает хоккейная Россия. Великие тоже ошибаются и проигрывают. Давайте будем чуть терпимее. До нынешнего турнира мало кто строил иллюзии, рассчитывая, что этот вариант нашей сборной победит Канаду. В реальности успех был на расстоянии вытянутой руки. Теперь надо остыть, а уже потом разбираться в поисках ответа на вопросы.
Почему на турнире у нас был всего один созидающий центральный нападающий, что заставило отказаться от Кошечкина в последний момент, какую оценку заслужил тренерский штаб, чтобы работать и дальше, и многое другое. Истерики — худшее, что может быть сейчас. Эта команда не заслужила такого отношения, несмотря на результат. .
Михаил ЗИСЛИС.
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|17 Мая, 17:15
|Зрители 9017
|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол