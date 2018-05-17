Сборную России удалили с чемпионата мира. Это было очень больно

Это было очень больно. Впервые с 2013 года сборная России осталась без медалей чемпионата мира. Смириться с обиднейшим поражением в матче с самым принципиальным соперником сразу невозможно. На фоне звездных канадцев наша команда с небольшими оговорками смотрелась ничуть не хуже.

Коннор Макдэвид, разумеется, был невероятно хорош. Неудивительно, ведь это лучший бомбардир НХЛ двух последних сезонов. В остальном ничего сверхъестественного канадцы не предложили. Более того, порой они действовали настолько осторожно и даже трусовато, словно их переодели в свитера сборной Франции. Ошибки в своей зоне, неуверенные действия вратаря Кемпера, необъяснимая паника в заурядных эпизодах — такая Канада нам была вполне по силам. Даже с тренером-дебютантом, новичками в составе и самым минимальным за последние годы контингентом из НХЛ. Чего же не хватило сборной России?

Прежде всего — ударного звена, которое растворилось на льду быстрее, чем шипучий аспирин в стакане воды. Дацюк в свои 39 лет не может порхать по льду чисто физически. Гусев пропустил из-за болезни месяц, присоединившись к команде только по ходу турнира, и находится не в лучших кондициях. Капризов, оставшись без поддержки партнеров, стал невидимкой.

Три месяца отделяют нынешнюю драму от олимпийского триумфа. Тогда именно эти люди за уши вытащили нашу команду на первое место. Сейчас в самый нужный момент смогли добавить и достать из себя все те, от кого этого не ждали. Андронов, играющий с целым букетом травм и болячек, отмазался за два удаления, забросив третью шайбу. Михеев, приглашенный на чемпионат мира с большим авансом, тоже забил. Наконец, Анисимов сотворил шедевр, заставив забыть о том, что у него почти все из рук валилось на групповом этапе. А те, на кого надеялись больше всех, потерялись.

На роль козла отпущения сам себя назначил золотой мальчик нашего хоккея Капризов, который необязательно удалился в дополнительной десятиминутке. Да, по этому решению можно задать вопросы судьям, но формальное право наказать Кирилла у них было.

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Не совсем очевидным выглядело решение доверить место в воротах Шестеркину. Еще до турнира роль безоговорочно первого номера определили Кошечкину. Он худо-бедно с ней справлялся, прибавляя с каждым матчем. Для меня ставка на вратаря СКА стала небольшой сенсацией. Молодой голкипер, который не имеет опыта таких матчей и почти не играл в плей-офф КХЛ даже с заурядными соперниками, ошибался и не излучал уверенность. В нескольких случаях в этом матче он как минимум не выручил.

Ровно половину матча Россия слишком уважительно относилась к канадцам, словно перед ней были хоккейные боги. Для того, чтобы скинуть себя оковы, потребовалось получить 0:2 на табло. Характер, которого мы так ждали, наши парни показали. Бросить камень в них рука не поднимается, поэтому орать о том, что «все пропало», сейчас глупо.

Напоследок нельзя пройти мимо того, что случилось ровно десять лет. Тогда состоялась фантастическая победа сборной России над канадцами в финале чемпионата мира в Квебеке. Нам удалось выиграть благодаря голу Ковальчука в овертайме. Он реализовал большинство, которое обеспечил выбросом шайбы на трибуны канадец Нэш.

Сейчас уже россияне подставились и проиграли в аналогичной ситуации. Пусть команды пересеклись уже в четвертьфинале, но чувства, которые в 2008 году пережила вся Канада, теперь по полной глотает хоккейная Россия. Великие тоже ошибаются и проигрывают. Давайте будем чуть терпимее. До нынешнего турнира мало кто строил иллюзии, рассчитывая, что этот вариант нашей сборной победит Канаду. В реальности успех был на расстоянии вытянутой руки. Теперь надо остыть, а уже потом разбираться в поисках ответа на вопросы.

Почему на турнире у нас был всего один созидающий центральный нападающий, что заставило отказаться от Кошечкина в последний момент, какую оценку заслужил тренерский штаб, чтобы работать и дальше, и многое другое. Истерики — худшее, что может быть сейчас. Эта команда не заслужила такого отношения, несмотря на результат. ​.

Михаил ЗИСЛИС.