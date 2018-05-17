Тренер сборной России не стал винить арбитров в поражении от канадцев

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«Не надо всё валить на судей. Ничего хорошего я этими словами о большинстве не скажу. Давайте не заострять тему на удалениях и судействе», — сказал Воробьев журналистам.

Сборная России в четверг проиграла в четвертьфинале чемпионата мира команде Канады (4:5 в овертайме) и завершила выступление на турнире. Решающий гол канадцы забили после удаления Кирилла Капризова.