Удаление Капризова: судьи прибили Россию или все честно?

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В овертайме четвертьфинального матча Россия-Канада при счете 4:4 судьи удалили российского нападающего Кирилла Капризова — за удар соперника клюшкой. «Кленовые листья» смогли в третий раз реализовать большинство — отличился нападающий Райан О''Райлли. Матч обслуживали главные арбитры финн Алекси Рантала и американец Марк Лемелин.

ЧТО СКАЗАЛ КАПРИЗОВ

— Ну да, мое удаление сыграло свою роль, — сказал форвард сборной России.

— Удаление было?

— Я не знаю, судьям виднее. Если честно, не думал, что меня накажут.

— В матче плей-офф давать такие удаления — смешно, согласны?

— Таково было решение судьи.

ЧТО СКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ

Главный тренер сборной России Илья Воробьев:

— Хорошая игра, решающим фактором в которой стало большинство. Решение судей в овертайме было слабым. Я разочарован.

ЧТО СКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов:

— Дешевое удаление не уровня последних минут четвертьфинала. Формально оно было.

ЧТО СКАЗАЛ ЭКСПЕРТ

Вице-президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский:

— Считаю, что это сомнительное удаление. Даже в НХЛ такие не дают. И вообще, нельзя в овертайме давать за такое удаление. Была чистая борьба, и он немного попал в руку. Нужно играть честно, четыре на четыре.