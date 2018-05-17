Удаление Капризова: судьи прибили Россию или все честно?
«СЭ» собрал главное о ключевом эпизоде овертайма четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 между сборными России и Канады — 4:5.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
В овертайме четвертьфинального матча
ЧТО СКАЗАЛ КАПРИЗОВ
— Ну да, мое удаление сыграло свою роль, — сказал форвард сборной России.
— Удаление было?
— Я не знаю, судьям виднее. Если честно, не думал, что меня накажут.
— В матче
— Таково было решение судьи.
ЧТО СКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ
Главный тренер сборной России Илья Воробьев:
— Хорошая игра, решающим фактором в которой стало большинство. Решение судей в овертайме было слабым. Я разочарован.
ЧТО СКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ КХЛ
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов:
— Дешевое удаление не уровня последних минут четвертьфинала. Формально оно было.
ЧТО СКАЗАЛ ЭКСПЕРТ
— Считаю, что это сомнительное удаление. Даже в НХЛ такие не дают. И вообще, нельзя в овертайме давать за такое удаление. Была чистая борьба, и он немного попал в руку. Нужно играть честно, четыре на четыре.
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|17 Мая, 17:15
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|Плей-офф: 1/4 финала
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Билл Питерс
|Игорь Шестеркин
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
|Александр Барабанов (Е. Дадонов)
|3-й период
|Кайл Террис (Дж. Шворц)
|47:11
|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
|Пьер-Люк Дюбуа (Т. Жост)
|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол