Макдэвид: Канада не сдавалась и выиграла, с Россией мы были опасны в атаке
Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид подвёл итоги выигранного матча с Россией (5:4 ОТ).
«Большинство очень важно. На групповом раунде у нас не очень хорошо получалось его реализовывать, но сегодня мы были опасны в атаке, сделали много хороших вещей как в равных составах, так и в большинстве.
Моё выступление сегодня? Нормальное. Не знаю, это не важно, мы выиграли. Во время
Эта победа показала, что мы не сломались. Может быть тяжело, когда ты забиваешь, а соперник отыгрывается, особенно в конце матча. Но мы показали устойчивость, не сдавались и продолжали давить. Нашли путь к победе.
Очень важно, что в атаке мы получили помощь от
Хотим ли мы отомстить Финляндии, если встретимся с ней в полуфинале? Это не имеет значения, обе команды (Финляндия и Швейцария. — Прим. «Чемпионата») очень хороши, сыграем с тем, кто выиграет в этой паре, — передаёт слова Макдэвида корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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|17 Мая, 17:15
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|Билл Питерс
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|Дарси Кюмпер
|1-й период
|02:55
|Сергей Андронов
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, Дж. Эберле)
|04:45
|11:36
|2-й период
|30:47
|Сергей Андронов
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, К. Парэйко)
|31:51
|32:53
|Илья Михеев (А. Анисимов, Н. Зайцев)
|Джоэль Эдмундсон
|34:08
|37:32
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|48:44
|Сергей Андронов (Н. Зайцев, Н. Сошников)
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|52:36
|54:34
|Артем Анисимов (М. Григоренко, Н. Зайцев)
|Овертайм
|63:35
|Кирилл Капризов
|Райан О`Райлли (К. Макдэвид, А. Экблад)
|64:57
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
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- Удаление на 20 минут
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