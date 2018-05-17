Макдэвид: Канада не сдавалась и выиграла, с Россией мы были опасны в атаке

«Большинство очень важно. На групповом раунде у нас не очень хорошо получалось его реализовывать, но сегодня мы были опасны в атаке, сделали много хороших вещей как в равных составах, так и в большинстве.

Моё выступление сегодня? Нормальное. Не знаю, это не важно, мы выиграли. Во время тайм-аута разобрали розыгрыш, как действовать позиционно.



Эта победа показала, что мы не сломались. Может быть тяжело, когда ты забиваешь, а соперник отыгрывается, особенно в конце матча. Но мы показали устойчивость, не сдавались и продолжали давить. Нашли путь к победе.



Очень важно, что в атаке мы получили помощь от третьего-четвёртого звена. Гол Турриса был для нас очень важен, Дюбуа тоже проделал отличную работу, когда выиграл борьбу и забил.



Хотим ли мы отомстить Финляндии, если встретимся с ней в полуфинале? Это не имеет значения, обе команды (Финляндия и Швейцария. — Прим. «Чемпионата») очень хороши, сыграем с тем, кто выиграет в этой паре, — передаёт слова Макдэвида корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.