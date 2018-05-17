Дацюк заявил о желании продолжить выступать за сборную России
КОПЕНГАГЕН, 17 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк заявил, что хочет продолжить выступать за национальную команду, если будет получать приглашения от тренерского штаба.
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Видимо, что-то случилось...
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«Конечно, у меня есть желание выступать за сборную и дальше. Если будет здоровье, если будут приглашать. Если
Сборная России в четверг в овертайме уступила команде Канады со счетом 4:5 в четвертьфинале чемпионата мира в Дании.
Дацюк, являвшийся капитаном сборной России на чемпионате мира и победной Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, входит в «Тройной золотой клуб» как олимпийский чемпион, чемпион мира (2012) и обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе «Детройт Ред Уингз». В апреле форвард заключил новое соглашение с петербургским СКА на один год.
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|17 Мая, 17:15
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