Дацюк заявил о желании продолжить выступать за сборную России

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«Конечно, у меня есть желание выступать за сборную и дальше. Если будет здоровье, если будут приглашать. Если чем-то смогу помочь, конечно, буду помогать, если не ездить футболку носить», — сказал журналистам Дацюк, которому в июле исполнится 40 лет.

Сборная России в четверг в овертайме уступила команде Канады со счетом 4:5 в четвертьфинале чемпионата мира в Дании.

Дацюк, являвшийся капитаном сборной России на чемпионате мира и победной Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, входит в «Тройной золотой клуб» как олимпийский чемпион, чемпион мира (2012) и обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе «Детройт Ред Уингз». В апреле форвард заключил новое соглашение с петербургским СКА на один год.