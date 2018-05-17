Павел Буре: Результат неудовлетворительный

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— Ребята старались, даже проигрывая 0:2, 2:3 и 3:4, — заявил Буре. — Нашли силы отыграться. Дальше при «4 на 3» такой мастер, как Макдэвид организовал гол.

— Капризов забил золотой гол на Олимпиаде. Почему заработал штраф сейчас?

— Ты играешь против канадцев и понимаешь, что Макдэвид выйдет на реализацию. Естественно, он это сделал неспециально, поэтому нельзя сказать, что вина полностью лежит на нем. Он не хотел подвести команду.

— Какую оценку поставите за этот чемпионат новому главному тренеру сборной? Удовлетворительно?

— По результату, естественно, нет, а по игре команды — да, потому что ребята отыгрывались против канадцев. Старались, бились, но в овертайме проиграли. Конечно, нужно проанализировать кто как сыграл и сделать выводы.