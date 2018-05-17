Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира

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Счет в матче был открыт на пятой минуте. Канадские хоккеисты реализовали большинство после удаления Сергея Андронова, шайбу забросил Колтон Парэйко.

Во втором периоде сборная Канады увеличила свое преимущество в счете. Райан Ньюджент-Хопкинс точным броском поразил ворота Игоря Шестеркина. Стоит отметить, что эта шайба также была заброшена канадцами при численном преимуществе. Через минуту российские хоккеисты сократили отставание, шайбу в ворота сборной Канады забросил Илья Михеев. А менее чем за три минуты до конца периода россияне сравняли счет в матче, отличился Александр Барабанов.

На перерыв команды ушли при счете 2:2.

На седьмой минуте третьего периода Кайл Туррис вновь вывел сборную Канады вперед, но уже через минуту Сергей Андронов сравнял счет в матче. За семь с половиной минут до конца встречи канадцы забросили четвертую шайбу в ворота Шестеркина, автором гола стал Пьер-Люк Дюбуа. Через две минуты Артем Анисимов точным броском поразил ворота Дарси Кемпера.

Третий период завершился со счетом 4:4, и игра перешла в овертайм, где сильней оказалась сборная Канады, 5:4. Автором победной шайбы стал Райан О'Райлли.

Канадцы в ½ финала сыграет с победителем матча Финляндия — Швейцария.

Ранее сегодня уже определился первый полуфиналист мирового первенства. Им стала сборная США, обыгравшая команду Чехии.