Хоккеисты сборной США обыграли чехов и вышли в полуфинал чемпионата мира
ТАСС, 17 мая. Сборная США по хоккею одержала победу над командой Чехии со счетом 3:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла в Хернинге.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн (11-я и 47-я минуты), Кэм Аткинсон (13). У проигравших отличились Михал Репик (25) и Мартин Нечас (31).
В последний раз сборная США доходила до стадии полуфинала турнира в 2016 году. Тогда американские хоккеисты в четвертьфинале также оказались сильнее сборной Чехии, а в полуфинале уступили будущему победителю — команде Канады. В прошлом году сборная США на чемпионате мира в Кельне и Париже в четвертьфинале уступила финнам.
В полуфинале американцы встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Латвии, который пройдет позднее в четверг. Полуфинальные встречи пройдут 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Йозеф Яндач
Вратари
|Кейт Кинкейд
|Павел Францоуз 57:31 (П. Францоуз 58:19-58:59)
|1-й период
|08:21
|Алек Мартинес
|10:36
|Патрик Кейн (Д. Райан)
|12:19
|Кэм Аткинсон (Н. Бонино, Дж. Годро)
|2-й период
|Михал Ржепик (Р. Факса, Р. Гудас)
|24:56
|30:32
|Чарли Макэвой
|Мартин Нечас (Д. Пастрняк, Ф. Гронек)
|30:55
|38:30
|Коннор Мерфи
|3-й период
|41:09
|Джонни Годро
|Давид Скленичка
|41:09
|46:58
|Патрик Кейн (Д. Райан)
|50:46
|Дилан Ларкин
Статистика
|10
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол