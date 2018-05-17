Хоккеисты сборной США обыграли чехов и вышли в полуфинал чемпионата мира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17:15 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17:15 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
1/4 финала
21:15 не начался Финляндия
Швейцария
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
США
1/2 финала
19.05 не начался Канада
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33500993/
17 мая 2018, 19:51 | ТАСС

Хоккеисты сборной США обыграли чехов и вышли в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 17 мая. Сборная США по хоккею одержала победу над командой Чехии со счетом 3:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла в Хернинге.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн (11-я и 47-я минуты), Кэм Аткинсон (13). У проигравших отличились Михал Репик (25) и Мартин Нечас (31).

В последний раз сборная США доходила до стадии полуфинала турнира в 2016 году. Тогда американские хоккеисты в четвертьфинале также оказались сильнее сборной Чехии, а в полуфинале уступили будущему победителю — команде Канады. В прошлом году сборная США на чемпионате мира в Кельне и Париже в четвертьфинале уступила финнам.

В полуфинале американцы встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Латвии, который пройдет позднее в четверг. Полуфинальные встречи пройдут 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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17 Мая, 17:15 Зрители 4846 Плей-офф: 1/4 финала Jyske Bank Boxen
США 3:2
(2:0, 0:2, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Йозеф Яндач
Вратари
Кейт Кинкейд Павел Францоуз 57:31 (П. Францоуз 58:19-58:59)
1-й период
08:21 Алек Мартинес
10:36 Патрик Кейн (Д. Райан)
12:19 Кэм Аткинсон (Н. Бонино, Дж. Годро)
2-й период
Михал Ржепик (Р. Факса, Р. Гудас) 24:56
30:32 Чарли Макэвой
Мартин Нечас (Д. Пастрняк, Ф. Гронек) 30:55
38:30 Коннор Мерфи
3-й период
41:09 Джонни Годро
Давид Скленичка 41:09
46:58 Патрик Кейн (Д. Райан)
50:46 Дилан Ларкин
Статистика
10 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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