Россия — Канада: россияне бросили по воротам только четыре раза за период
Завершился первый период четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею-2018 между сборными России и Канады.
После 20 минут игры счёт 1:0 в пользу канадской команды, единственную заброшенную шайбу записал в актив защитник Колтон Парэйко.
Статистика первого периода матча Россия — Канада:
Голы: 0 — 1
Броски: 4 — 12
Вбрасывания: 6 — 13
Штраф: 4 — 0
Реализация: 0/1 — ½.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter