Барзал не смог назвать слабых сторон сборной России перед матчем ЧМ

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В четверг сборная России встретится с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча пройдет на «Роял- Арене» в Копенгагене (начало — 17:15 мск).

«Мы не смогли обыграть американцев, а потом еще проиграли финнам, но нас это не особо волнует. Главное — побеждать в следующих трех матчах. Сборная России обладает сильной командой с хорошим подбором исполнителей, у них все в порядке с атакой и защитой. Затрудняюсь найти у них слабые стороны», — сказал Барзал.

«Знаю, что Капризов [Кирилл] приехал на турнир. Он отличный парень. Не думаю, что у него возникнут проблемы с тем, чтобы заиграть в НХЛ», — заключил собеседник ТАСС.

Барзал, выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс», является главным претендентом на приз «Колдер Трофи», вручаемого лучшему игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, который провел первый полный сезон в лиге. 20-летний форвард набрал 85 очков за результативность (22 шайбы + 63 передачи).