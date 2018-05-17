Глава IIHF Фазель остался доволен организацией чемпионата мира
КОПЕНГАГЕН, 17 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель остался доволен организацией чемпионата мира в Дании и поблагодарил федерацию хоккея страны за проведение турнира.
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В четверг в Копенгагене в рамках чемпионата мира по хоккею проходит конгресс IIHF. Турнир с участием 16 сборных с 4 по 20 мая принимают Копенгаген и Хернинг.
«У нас около 445 тысяч человек пришли на арены в Хернинге и Копенгагене, это потрясающее число. Я говорю не о проданных билетах, а о реальном количестве людей на трибунах. Благодарю датскую федерацию, что они все так организовали. Это был большой вызов для них, никто не ожидал, что все будет так. Потому что на игры местной лиги приходит всего полторы тысячи человек. Большое спасибо вам, датчанам», — заявил Фазель во время выступления на конгрессе.
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