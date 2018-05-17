Матчи чемпионата мира в Дании посетило 445 тысяч болельщиков
КОПЕНГАГЕН, 17 мая. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по хоккею в Дании посетило 445 тысяч человек. Об этом рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель во время выступления на ежегодном конгрессе федерации.
Турнир проходит с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.
«Матчи турнира посетило 445 тысяч болельщиков. Благодарю и поздравляю датскую федерацию за то, что все так было организовано, — сказал Фазель. — Это был очень большой вызов для вас, и никто не ожидал, что будет такое большое количество болельщиков. Нужно было поработать, чтобы привлечь такое большое количество людей».
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