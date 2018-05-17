Подруга капитана сборной Канады. Коннор, может, лучше уже домой?
Там Макдэвида ждёт очаровательная Лорен.
Сборные России и Канады поспорят за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею — 2018. Главной звездой в составе канадской сборной бесспорно считается её капитан — Коннор Макдэвид. В Дании он уже успел набрать 13 (5+8) очков на групповом этапе и входит в пятёрку лучших бомбардиров турнира.
Главной болельщицей Макдэвида является его подруга — Лорен. Она родилась в Торонто, с Коннором они начали встречаться летом 2016 года. Пара старается по возможности скрывать свою личную жизнь, и Лорен всячески в этом поддерживает любимого. Известно, что в колледже девушка профессионально занималась волейболом.
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