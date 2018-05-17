Россияне в ¼ финала ЧМ постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев

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Не Макдэвидом единым

Сборная России, пропустив в Копенгагене вперед шведов, третий год подряд заняла второе место в своей группе на чемпионате мира. Канадцы, потерявшие очки со всеми пробившимися в плей-офф командами, стали только третьими в своей группе.

Чемпионы мира 2015 и 2016 года, действующие вице-чемпионы мира, несмотря на наличие в составе лучшего бомбардира НХЛ последних двух сезонов Коннора Макдэвида, на турнире в Дании не выглядят действительно серьезной силой. Корейцы, датчане, немцы и норвежцы были обыграны с общим счетом 25:1, но в то же время канадцы проиграли финнам (1:5), американцам (4:5 по буллитам) и только в овертайме обыграли латвийцев (2:1).

Помимо Макдэвида, ожидаемо притягивающего к себе внимание, в составе канадцев можно отметить двукратного чемпиона мира Райана О’Райлли, олимпийского чемпиона Марка-Эдуарда Власича, чемпионов мира Джордана Эберле, Брэйдена Шенна, Аарона Экблада, первого номера драфта НХЛ-2011 Райана Нюджента-Хопкинса, самого результативного новичка сезона НХЛ Мэтью Барзала.

Канадские вратари как шанс для России

'Минусы у канадцев есть, но я бы не хотел в эти вещи углубляться, — сказал тренер сборной России Алексей Кудашов. — У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Естественно, когда у команды есть классные исполнители, она не хочет обороняться, не любит контратаки. Там много нюансов, в эти дебри лезть сейчас не хочу. Внимание особенное будет не только к Макдэвиду, но и к другим лидерам канадцев. Там вся команда сбалансированная.

Самой проблемной в составе канадцев, по мнению специалистов, является вратарская линия, представленная вторым вратарем «Аризоны» Дарси Кемпером и вторым вратарем «Торонто» Кертисом Макиленни. Последние две игры группового этапа провел Кемпер (пропустил один гол), который и займет место в воротах канадцев в четверг.

«Это как раз к вопросу о слабых сторонах, вратарская линия канадцев — одна из этих составляющих, про которые я говорил», — отметил Кудашов.

Канада — Россия — 9:8

Всего на чемпионатах мира сборные России и Канады провели 17 матчей, в которых «кленовые листья» добились девяти побед, россияне — восьми. В последних двух встречах на мировых первенствах россияне не победили ни разу: в финале ЧМ-2015 уступив 1:6, в полуфинале ЧМ-2017 — 2:4. А еще было поражение в полуфинале Кубка мира со счетом 3:5. «То, что мы семь лет не проигрывали сборной России, сейчас не имеет никакого значения. У нас другая команда, у них другая команда, будет новая игра», — сказал Райан О’Райлли.

«Рады, что переехали в Копенгаген из Хернинга, теперь наша задача — задержаться здесь до конца недели. Мы большое внимание уделили разбору игры сборной России, сегодня вечером покажем видео ребятам. Нас ждет очень серьезный соперник. Игра россиян здорово структурирована. Вообще все в команде очень рады возможности сыграть со сборной России. “Канада против России” — это большая вывеска, вижу, как она возбуждает всех в команде», — сказал главный тренер канадцев Билл Питерс.

Для Макдэвида встреча со сборной России будет второй в карьере. Ранее капитан сборной Канады играл против россиян только на Кубке мира в составе команды молодых звезд Северной Америки. «Канада против России — это большое противостояние, классическое противостояние, история которого насчитывает десятки лет. В сборной России много молодых интересных ребят, я далеко не всех там знаю, честно скажу, не так много знакомых лиц. Но главная звезда — это, конечно, Павел Дацюк, это настоящая легенда», — сказал Макдэвид.

«Будет отличный матч. И очень сильный. Если смотреть по известным именам, канадцы по составу не уступают шведам. Я никого не считаю фаворитом. Но мы сделаем все возможное, будем отдавать все», — сказал исполняющий обязанности главного тренера россиян Илья Воробьев.