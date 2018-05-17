Россияне в ¼ финала ЧМ постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Канада
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17:15 не начался США
Чехия
тв
1/4 финала
17:15 не начался Россия
Канада
1/4 финала
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
1/4 финала
21:15 не начался Финляндия
Швейцария
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33489947/
17 мая 2018, 0:47 | Р-Спорт

Россияне в ¼ финала ЧМ постараются впервые за 7 лет обыграть канадцев

Сборная России в четверг проведет в Копенгагене четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Канады. Россияне не обыгрывали канадцев в официальных матчах с чемпионата мира 2011 года (исключением можно считать декабрьскую встречу Кубка Первого канала, где Канаду представляли игроки, выступающие в Европе), когда команда Вячеслава Быкова в четвертьфинале победила родоначальников хоккея со счетом 2:1.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Не Макдэвидом единым

Сборная России, пропустив в Копенгагене вперед шведов, третий год подряд заняла второе место в своей группе на чемпионате мира. Канадцы, потерявшие очки со всеми пробившимися в плей-офф командами, стали только третьими в своей группе.

Чемпионы мира 2015 и 2016 года, действующие вице-чемпионы мира, несмотря на наличие в составе лучшего бомбардира НХЛ последних двух сезонов Коннора Макдэвида, на турнире в Дании не выглядят действительно серьезной силой. Корейцы, датчане, немцы и норвежцы были обыграны с общим счетом 25:1, но в то же время канадцы проиграли финнам (1:5), американцам (4:5 по буллитам) и только в овертайме обыграли латвийцев (2:1).

Помимо Макдэвида, ожидаемо притягивающего к себе внимание, в составе канадцев можно отметить двукратного чемпиона мира Райана О’Райлли, олимпийского чемпиона Марка-Эдуарда Власича, чемпионов мира Джордана Эберле, Брэйдена Шенна, Аарона Экблада, первого номера драфта НХЛ-2011 Райана Нюджента-Хопкинса, самого результативного новичка сезона НХЛ Мэтью Барзала.

Канадские вратари как шанс для России

'Минусы у канадцев есть, но я бы не хотел в эти вещи углубляться, — сказал тренер сборной России Алексей Кудашов. — У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Естественно, когда у команды есть классные исполнители, она не хочет обороняться, не любит контратаки. Там много нюансов, в эти дебри лезть сейчас не хочу. Внимание особенное будет не только к Макдэвиду, но и к другим лидерам канадцев. Там вся команда сбалансированная.

Самой проблемной в составе канадцев, по мнению специалистов, является вратарская линия, представленная вторым вратарем «Аризоны» Дарси Кемпером и вторым вратарем «Торонто» Кертисом Макиленни. Последние две игры группового этапа провел Кемпер (пропустил один гол), который и займет место в воротах канадцев в четверг.

«Это как раз к вопросу о слабых сторонах, вратарская линия канадцев — одна из этих составляющих, про которые я говорил», — отметил Кудашов.

Канада — Россия — 9:8

Всего на чемпионатах мира сборные России и Канады провели 17 матчей, в которых «кленовые листья» добились девяти побед, россияне — восьми. В последних двух встречах на мировых первенствах россияне не победили ни разу: в финале ЧМ-2015 уступив 1:6, в полуфинале ЧМ-2017 — 2:4. А еще было поражение в полуфинале Кубка мира со счетом 3:5. «То, что мы семь лет не проигрывали сборной России, сейчас не имеет никакого значения. У нас другая команда, у них другая команда, будет новая игра», — сказал Райан О’Райлли.

«Рады, что переехали в Копенгаген из Хернинга, теперь наша задача — задержаться здесь до конца недели. Мы большое внимание уделили разбору игры сборной России, сегодня вечером покажем видео ребятам. Нас ждет очень серьезный соперник. Игра россиян здорово структурирована. Вообще все в команде очень рады возможности сыграть со сборной России. “Канада против России” — это большая вывеска, вижу, как она возбуждает всех в команде», — сказал главный тренер канадцев Билл Питерс.

Для Макдэвида встреча со сборной России будет второй в карьере. Ранее капитан сборной Канады играл против россиян только на Кубке мира в составе команды молодых звезд Северной Америки. «Канада против России — это большое противостояние, классическое противостояние, история которого насчитывает десятки лет. В сборной России много молодых интересных ребят, я далеко не всех там знаю, честно скажу, не так много знакомых лиц. Но главная звезда — это, конечно, Павел Дацюк, это настоящая легенда», — сказал Макдэвид.

«Будет отличный матч. И очень сильный. Если смотреть по известным именам, канадцы по составу не уступают шведам. Я никого не считаю фаворитом. Но мы сделаем все возможное, будем отдавать все», — сказал исполняющий обязанности главного тренера россиян Илья Воробьев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

Тренеры и спортсмены против: кто составит конкуренцию Тутберидзе

Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал

Алина Кабаева: даже сильная и успешная женщина должна понимать, что мужчина — это главное

Американских пловцов из-за допинга лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?