Кто сильнее: Россия или Канада?

ВРАТАРИ

Василий Кошечкин не был идеален на групповом этапе, но в матчах с самыми серьезными оппонентами — сборными Чехии и Швеции — шансы на победу нашей команде давал, оставляя ее в игре. Нет сомнений, что с первых минут он начнет матч с Канадой. В этой линии у россиян очевидное превосходство, поскольку и Дарси Кемпер, и в меньшей степени Кертис Макиленни в Дании играют из рук вон плохо. Самые важные матчи с американцами и финнами они провалили. Кемпер будет первым номером в четвертьфинале, хотя процент отраженных бросков по сравнению с напарником у него ужасающий: 87,88 против 93,1.

Оценка «СЭ» (учитывается уровень хоккеистов и их игра на ЧМ-2018): Россия — 6,5, Канада — 5,5.

ЗАЩИТНИКИ

Стабильно надежно в составе Канады выглядит только дуэт из «Сент-Луиса» в составе Колтона Парэйко и Джоэля Эдмундссона. От одного из лидеров «Флориды» Аарона Экблада ждали и ждут большего, а прибывший в Данию после вылета «Сан-Хосе» из Кубка Стэнли Марк-Эдуард Власик еще адаптируется к смене обстановки. Россияне могут гордиться двумя Никитами — Зайцевым, лучшим нашим защитником на турнире, и Нестеровым, опасным своими убойными бросками в большинстве. Владислав Гавриков и Богдан Киселевич по сравнению с Кельном-2017 визуально выглядят менее ярко и полезно. Канадская оборона очень молода, но ее представители обладают более весомым опытом игры против сильнейших игроков мира.

Оценка «СЭ»: Канада — 8, Россия — 7

НАПАДАЮЩИЕ

На бумаге в этой линии канадцы гораздо сильнее. В суровой реальности датского чемпионата мира за плечами лучшего форварда мира Коннора Макдэвида серьезных помощников не видно. Местами хороши представители «Айлендерс» Мэттью Барзэл и Джордан Эберле. Неплох Брэйден Шенн, а вот его партнер по ударной тройке «Сент-Луис» Джэйден Шварц разочаровывает. Выходящий в одном звене с Макдэвидом Райан Ньюджент-Хопкинс, несмотря на 7 (4+3) набранных очков, больше запомнился массой неиспользованных голевых моментов. Все бы хорошо для сборной России, если бы не увесистое «но».

Она сама может похвастаться только первой тройкой, где заправляет ветеран Павел Дацюк. За пределами ударного звена постоянно опасен для вражеских вратарей только Евгений Дадонов. По большому счету, прибавить россиянам некем и ничем. Тогда как сборная Канада пока играет на турнире ниже возможностей своих игроков атаки. Не хватало только, чтобы они проснулись к четвертьфиналу.

Оценка «СЭ»: Канада — 8, Россия — 7,5

СПЕЦБРИГАДЫ

Претензии к игре сборной России в большинстве звучали из каждого утюга, несмотря на то, что единственный гол шведам был забит именно в формате «пять на четыре». На турнире наша команда занимает по этому показателю пятое место с реализацией в 28,57 процента. Совсем неплохо. По сравнению со своим соперником по четвертьфиналу так и вообще все блестяще.

Канада только 12-я с жалкими 18,52 процента, а все пять шайб в большинстве она забила в двух матчах с командами, не попавшими в плей-офф: три Корее и две Дании, к которой тогда еще не подъехал из «Торонто» вратарь Фредерик Андерсен. Радоваться этому превосходству россиян преждевременно, поскольку канадцы на предварительном этапе лучше всех сыграли в меньшинстве, пропустив только две шайбы от финнов. Общие цифры впечатляют — 92 процента эффективности! Сборная России пропустила трижды, но гораздо реже оставалась в меньшинстве: всего 16 раз за турнир, что является лучшим показателем среди всех участников. Шестое место и 81,25 процента эффективности нейтрализации меньшинства в целом неплохо.

Оценка «СЭ»: Канада — 7, Россия — 7

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Билл Питерс и его ассистенты Майк Йео с Бобом Бугнером на уровне НХЛ ничем примечательным еще не запомнились. Хотя последнему из них удалось слепить в нынешнем сезоне симпатичную команду из «Флориды». Даа года назад, когда чемпионами мира в Москве стали канадцы, на тренерской скамейке у них находились как раз Питерс и Йео. Международный опыт для североамериканских специалистов очень важен. Умение быстро объединить разномастных игроков, давших все-таки согласие продлить для себя сезон, и адаптироваться к большим площадкам не так уж и просто.

В этом отношении у тренерского штаба канадской сборной ситуация даже лучше, чем у Ильи Воробьева, назначенного на свой пост только за три недели до старта чемпионата мира. Пока можно сделать вывод, что с имеющимся в наличии материалом российский специалист со своими помощниками работает лучше. Тогда как к Питерсу есть куда больше вопросов. Потенциал команды по ходу группового этапа был раскрыт от силы процентов на 70. Матчи с серьезными соперниками — американцам и финнам — сборная Канады проиграла. С латвийцами она тоже мучилась, словно похмельный мужик, пытающийся вернуться в нормальный ритм жизни. Игры на вылет, разумеется, совсем иное дело. Канадцы в них собираются и выкладываются по максимуму. Однако если их команда с самого начала играла через пень-колоду, то, как правило, турнир для нее ничем хорошим не заканчивается.

Оценка «СЭ»: Канада — 7,5, Россия — 7

ИТОГ

Сборная Канады не смогла за время группового турнира приблизиться к раскрытию своего потенциала. Слабые вратари, невыразительное большинство и отсутствие стабильных бомбардиров за исключением Макдэвида — уязвимые места нашего соперника. Если россиянам удастся использовать эти факторы, то они получат хороший шанс продолжить борьбу за медали.

Оценка «СЭ» (средний балл): Канада — 7,2, Россия — 7