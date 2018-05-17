Новосибирск будет утвержден местом проведения молодежного ЧМ-2023 по хоккею

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Ежегодный конгресс пройдет с 17 по 19 мая в столице Дании, принимающей чемпионат мира. Один из пунктов повестки — утверждение расписания и мест проведения хоккейных турниров в различных возрастах на ближайшие годы. Для России этот конгресс интересен тем, что 18 мая на нем должны утвердить Новосибирск местом проведения первенства мира среди молодежных команд 2023 года.

Выборы столицы молодежного чемпионата мира должны были пройти еще год назад на конгрессе в Кельне, однако были перенесены. В феврале этого года президент IIHF Рене Фазель подтвердил ТАСС информацию, ранее опубликованную журналистом канадского телеканала TSN Гордом Миллером, о том, что Россия примет соревнования в 2023 и 2031 годах. Сообщалось, что шесть турниров пройдут в Канаде (2019, 2021, 2024, 2026, 2029, 2032), по два — в Чехии (2020, 2028) и США (2025, 2030), по одному — в Швеции (2022) и Финляндии (2027). До этого планировалось, что Новосибирск примет чемпионат мира 2022 года, но затем IIHF отдала право на его проведение Швеции в связи с грядущим 100-летним юбилеем местного хоккея.

Год назад в Кельне проект новой ледовой арены в Новосибирске был представлен на тот момент губернатором региона Владимиром Городецким и мэром города Анатолием Локотем. Главной проблемой для местных властей было место строительства, но в январе этого года его утвердили — дворец возведут на левом берегу Оби. Строительство начнется в начале следующего года.

Россия хочет больше выходных на чемпионатах мира

Ожидается, что на конгрессе будет поднят вопрос о введении дополнительного дня отдыха для команд на чемпионате мира. Речь идет о предоставлении паузы между полуфиналами и заключительным днем соревнований, который вмещает в себя матч за третье место и финал. На данный момент на чемпионатах мира два выходных дня — после группового этапа и после четвертьфиналов.

Инициатива о введении еще одного выходного принадлежит в том числе и России. Приводятся аргументы, что хоккеистам необходимо время для восстановления после тяжелых полуфинальных игр.