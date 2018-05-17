Новосибирск будет утвержден местом проведения молодежного ЧМ-2023 по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Канада
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17:15 не начался США
Чехия
тв
1/4 финала
17:15 не начался Россия
Канада
1/4 финала
21:15 не начался Швеция
Латвия
тв
1/4 финала
21:15 не начался Финляндия
Швейцария
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33489874/
17 мая 2018, 0:37 | ТАСС

Новосибирск будет утвержден местом проведения молодежного ЧМ-2023 по хоккею

КОПЕНГАГЕН, 17 мая. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) в Копенгагене должен утвердить Новосибирск в качестве места проведения молодежного чемпионата мира 2023 года.

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© ТАСС

Ежегодный конгресс пройдет с 17 по 19 мая в столице Дании, принимающей чемпионат мира. Один из пунктов повестки — утверждение расписания и мест проведения хоккейных турниров в различных возрастах на ближайшие годы. Для России этот конгресс интересен тем, что 18 мая на нем должны утвердить Новосибирск местом проведения первенства мира среди молодежных команд 2023 года.

Выборы столицы молодежного чемпионата мира должны были пройти еще год назад на конгрессе в Кельне, однако были перенесены. В феврале этого года президент IIHF Рене Фазель подтвердил ТАСС информацию, ранее опубликованную журналистом канадского телеканала TSN Гордом Миллером, о том, что Россия примет соревнования в 2023 и 2031 годах. Сообщалось, что шесть турниров пройдут в Канаде (2019, 2021, 2024, 2026, 2029, 2032), по два — в Чехии (2020, 2028) и США (2025, 2030), по одному — в Швеции (2022) и Финляндии (2027). До этого планировалось, что Новосибирск примет чемпионат мира 2022 года, но затем IIHF отдала право на его проведение Швеции в связи с грядущим 100-летним юбилеем местного хоккея.

Год назад в Кельне проект новой ледовой арены в Новосибирске был представлен на тот момент губернатором региона Владимиром Городецким и мэром города Анатолием Локотем. Главной проблемой для местных властей было место строительства, но в январе этого года его утвердили — дворец возведут на левом берегу Оби. Строительство начнется в начале следующего года.

Россия хочет больше выходных на чемпионатах мира

Ожидается, что на конгрессе будет поднят вопрос о введении дополнительного дня отдыха для команд на чемпионате мира. Речь идет о предоставлении паузы между полуфиналами и заключительным днем соревнований, который вмещает в себя матч за третье место и финал. На данный момент на чемпионатах мира два выходных дня — после группового этапа и после четвертьфиналов.

Инициатива о введении еще одного выходного принадлежит в том числе и России. Приводятся аргументы, что хоккеистам необходимо время для восстановления после тяжелых полуфинальных игр.
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