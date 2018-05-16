Алексей Береглазов: Сборная России хочет занять первое место на чемпионате мира

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«Главное желание — приносить пользу команде. Это сборная России, все сюда приезжают с одной целью. Конечно же, хотим занять первое место», — цитирует Береглазова официальный твиттер Федерации хоккея России.

Завтра, 17 мая, сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с Канадой. Матч состоится в 17:15 мск.