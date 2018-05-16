Ленгле: Без понятия, продолжу ли карьеру в сборной Беларуси. Контракта нет

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«Был ли я шокирован? Конечно! Не помню ни одного случая, чтобы тренера увольняли прямо в ходе турнира. Но это не мое решение. Федерация посчитала, что команде нужны изменения. Сложно это прокомментировать, ведь я всего лишь игрок. Сергей Пушков, на мой взгляд, хорошо выполнил свою работу.

Продолжу ли карьеру в национальной сборной? Без понятия. У меня нет контракта на следующий сезон, нужно заняться поисками команды. К тому же я давно не виделся с семьёй. В общем, по сборной пока никакого решения.