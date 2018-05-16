Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Канада
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 не начался США
Чехия
тв
1/4 финала
17.05 не начался Россия
Канада
1/4 финала
17.05 не начался Швеция
Латвия
тв
1/4 финала
17.05 не начался Финляндия
Швейцария
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33488402/
16 мая 2018, 20:58 | Советский спорт

Канада — фаворит. Но шансы у нас есть: Борис Михайлов знает!

Матч со шведами оставил гнетущее впечатление. И если для нас все закончится завтра в четвертьфинале с Канадой, я нисколько не удивлюсь. Это еще лучший для россиян вариант, учитывая катастрофу «Кленовых» с голкиперами — попали бы на финнов или тех же шведов, вообще шансов не было бы.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Советский спорт
1/21

Расстроило меня не само поражение от «Тре Крунур», а характер игры. Ибо уже после 40 минут при скользком вроде бы счете 1:2 я совершенно не видел, за счет чего мы можем переломить ход встречи. И это самое страшное: осознавать — извините меня, пожалуйста, за резкие слова! — свою никчемность. Неспособность что-то в этой жизни изменить.

Ибо, что лукавить, шведы весь матч возили нас, как хотели. Здорово, что поймал кураж Кошечкин. Но если ты не наказываешь соперника за хулиганство, наглые, даже циничные фолы, грош тебе цена — и за что тебя уважать? А главное — на что тогда рассчитывать: тебя и дальше будут безнаказанно размазывать по поводу и без, а ты будешь только отряхиваться…

Вот потому мне и было очень-очень грустно.

Ведь если бы шведы играли собранно, дисциплинированно, счет был бы не 3:1, а 6:1 или 7:1, ну или 8:2. Настолько велика оказалась разница в уровне мастерства.

В первую очередь — это Зайцев. Не узнаю его. Быстрое катание осталось. Но все остальное в «Торонто» под управлением мудрого Бэбкока потеряно. Постоянные провалы в обороне в простых ситуациях. Никита регулярно на полшага, полмгновения не успевает прикрыть оппонентов в голевых эпизодах — что чехов, что шведов. Впереди тоже караул. Сильнейший атакующий защитник КХЛ растерял в НХЛ все навыки, особенно в большинстве — ни остро отдать, ни резко выстрелить, ни просто сыграть нестандартно он не может. Что неудивительно — Бэбкок русского на павер-плей не выпускает.

Трямкин. Просто ужас. Ни начать атаку, ни грамотно обороняться — элементарно не обучен. За что его взяли на ЧМ — загадка.

Михеев. Нападающему 24 года, а катается все еще по-детски. Как хоккеист — сборной! — еще явно не сформировался.

Бучневич. Ну средний ведь форвард, хотя и выступает в «Рейнджерс». Играть клюшкой с неудобной стороны, похоже, вовсе не умеет.

Сошников. В НХЛ не пробился. Кроме скорости, ничего нет.

Мамин. То же самое. Хорошие габариты — и все.

Береглазов. Снова тот же случай. НХЛ его отторгла. Как и Зайцев, растерял за океаном лучшие качества.

Шалунов. Игрок клубного уровня. Техники вообще нет, что показали оба удаления в матче со шведами.

Дадонов. Старается, выкладывается. Но ему нужны такие же креативные и качественные партнеры. Равно как Барабанову. Почему в связи с этим не позвали Шипачева — опять же загадка.

Равно как почему в Дании не оказалось ни одного представителя чемпиона России — «Ак Барса»?! Вот нонсенс так нонсенс! И отговорки, мол, казанцы устали после Кубка Гагарина, не принимаются — «барсы», в отличие от лидеров СКА и ЦСКА, во время олимпийской паузы отдыхали почти месяц!

А самое важное — у всех огромный груз олимпийского сезона, чем совершенно не страдают те же шведы и наши сегодняшние противники — канадцы.

Из-за этого кадрового дефицита у нас и большинство просело. Не пошло со шведами у звена Дацюка, а подменить их некому. Как тут снова не вспомнить Шипачева, отдохнувшего полсезона, а также Радулова, Ковальчука, Войнова…

Что нам остается? Только верить в характер и самолюбие всех названных выше ребят. Ведь перед четвертьфиналом ЧМ-2002 тоже никто на россиян не ставил. Еще бы: что, казалось бы, могла противопоставить удерживавшим к тому моменту золото три года подряд чехам во главе с великим Ягром команда, с трудом пробившаяся в плей-офф?! Однако михайловцы, сыграв строго от обороны, прошли чехов, потом финнов, а в финале уступили звездным словакам лишь под самый занавес.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

"Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка

Фанаты Медведевой и Загитовой зарубились в инстаграме. Это какой-то ад

«Давай сделаю тебе массаж». Шокирующая история отношений тренера и биатлонистки

Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?