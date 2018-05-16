Дацюк хочет сыграть с Канадой сразу, а не ждать весь турнир

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— Конечно, никому не хотелось, чтобы матч закончился с таким счетом, но это хоккей. Шведская команда сегодня очень хорошо играла. Впереди матч со сборной Канады: считаю, зачем ждать весь турнир — нужно сразу с ними сыграть.

— Насколько вас удивил уровень соперника?

— Шведы очень здорово катались, хорошо прессинговали — нам надо было это использовать: быстрее отдавать передачи и самим двигаться быстрее, — приводит слова Дацюка официальный сайт ФХР.

Матч Россия — Канада пройдет 17 мая в Копенгагене. Начало — 17:15 (мск).