Дацюк хочет сыграть с Канадой сразу, а не ждать весь турнир
Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк после матча чемпионата мира со Швецией (1:3) рассказал о том, что думает о предстоящем четвертьфинале с Канадой.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Конечно, никому не хотелось, чтобы матч закончился с таким счетом, но это хоккей. Шведская команда сегодня очень хорошо играла. Впереди матч со сборной Канады: считаю, зачем ждать весь турнир — нужно сразу с ними сыграть.
— Насколько вас удивил уровень соперника?
— Шведы очень здорово катались, хорошо прессинговали — нам надо было это использовать: быстрее отдавать передачи и самим двигаться быстрее, — приводит слова Дацюка официальный сайт ФХР.
Матч Россия — Канада пройдет 17 мая в Копенгагене. Начало — 17:15 (мск).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter