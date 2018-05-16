Российские хоккеисты проиграли шведам и сыграют с канадцами в плей-офф ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Канада
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
1/4 финала
17.05 не начался США
Чехия
1/4 финала
17.05 не начался Россия
Канада
1/4 финала
17.05 не начался Швеция
Латвия
1/4 финала
17.05 не начался Финляндия
Швейцария
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
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Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33477660/
16 мая 2018, 7:58 | ТАСС

Российские хоккеисты проиграли шведам и сыграют с канадцами в плей-офф ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 16 мая. /ТАСС/. Сборная России со счетом 1:3 уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. В четвертьфинале турнира подопечные Ильи Воробьева встретятся со сборной Канады.

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© РИА "Новости"
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В понедельник сборная России одержала победу над командой Словакии (4:0), но день был омрачен несколькими неприятными событиями. На утренней раскатке повреждение получил форвард Сергей Андронов, а в самом матче серьезную травму плеча заработал нападающий Максим Мамин, который больше не сыграет на турнире. В итоге тренерский штаб включил в заявку на матч со шведами Андронова и ранее травмированного защитника Динара Хафизуллина.

Шведская команда накануне имела день отдыха и спокойно готовилась к игре. На нынешнем турнире действующие чемпионы мира представляют из себя крайне грозную силу. В этом году в расположение команды приехали 19 игроков из Национальной хоккейной лиги, большинство из которых являются лидерами своих клубов. По сравнению с прошлогодним мировым чемпионатом, у шведов ослабла лишь вратарская линия — вместо именитого Хенрика Лундквиста в Копенгаген приехали Андерс Нильссон из «Ванкувера» и Магнус Хелльберг из китайского «Куньлуня».

К матчу с российской командой шведы подошли, не потерпев ни одного поражения на турнире; проблемы у подопечных Рикарда Гренборга возникли лишь в матче со словаками, которых шведская команда переиграла в овертайме (4:3). Россияне добились пяти побед при одном поражении от чехов (3:4 ОТ). Противостояние сборных России и Швеции должно было определить победителя группы А, который гарантированно избегал бы встречи в четвертьфинале с командами Финляндии, США и Канады. Учитывая подбор исполнителей и уровень показанной на турнире игры, шведы считались фаворитами матча с российской командой.

Неминуемое поражение

Спустя две минуты после начала игры россияне получили право сыграть в большинстве, причем в течение полуминуты — 5 на 3. Преимущество в двух игроков россиянам реализовать не удалось, зато получилось открыть счет при игре 5 на 4, отличился Кирилл Капризов, замкнувший передачу из-за ворот Никиты Гусева. Россияне владели инициативой на протяжении всего первого периода, шведы провели несколько неплохих смен, но надежно сыграл голкипер российской сборной Василий Кошечкин.

Во второй 20-минутке шведы продолжили удаляться, однако российские хоккеисты не смогли извлечь из этого выгоды. Шведы же, наоборот, наказали сборную России спустя девять секунд после необязательного удаления Максима Шалунова. Точный бросок в «домик» Кошечкину нанес одноклубник Павла Бучневича по «Нью-Йорк Рейнджерс» — Мика Зибанежад. Заброшенная шайба взбодрила шведскую команду, которая стала действовать более активно.

Форвард забросил шестую шайбу на турнире, столько же на счету Капризова и форвардов сборной США Патрика Кейна и Кэма Аткинсона, больше только у финна Себастьяна Ахо (9).

В заключительном игровом отрезке россияне бросились отыгрываться, но результата это не принесло. Шведы хладнокровно действовали в обороне, увеличив преимущество в счете — на 59-й минуте шайба после броска Маттиаса Экхольма залетела уже в пустые ворота. Шведы добились важной победы, сумев обыграть россиян на чемпионатах мира впервые за 14 лет.

Недостаток опыта

По мнению Воробьева, многим хоккеистам российской команды не хватило опыта выступления на больших турнирах. «Ключевой момент: если бы мы вторую шайбу в начале второго периода забили, то по-другому бы игра сложилась. У многих ребят это первый чемпионат мира, поэтому опыта не хватает, — сказал Воробьев. — Тому же Капризову лет не так много (21 год — прим. ТАСС), чтобы такую ношу на себе нести; я ему об этом говорю, он понимает, но пытается каждую ситуацию доиграть до конца, это не совсем оправданный риск, а я ему говорю, что риск должен быть оправданным».

Главный тренер посетовал на слабую игру в неравных составах. «В большинстве немного движения не хватает, а во втором розыгрыше большинства не хватало бросков. Мы говорили ребятам, но шведы неплохо сыграли, все закрывали», — отметил Воробьев.

Капитан российской сборной Павел Дацюк считает, что команде лучше всего удалась игра в заключительной 20-минутке. «В первом периоде было тяжеловато, во втором — более менее, хоть мы его и проиграли, — сказал форвард. — Третий, думаю, был самым удачным, так как мы проигрывали и начали больше атаковать, играть в свой хоккей».

«У сборной России хороший тренер, он проделал достойную работу. Местами сегодняшняя игра напоминала шахматную партию. Без вопросов, это хорошо подготовленная команда с точки зрения тренерской работы», — считает шведский специалист.

Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая третье место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск. В других матчах четвертьфинала, которые также пройдут 17 мая, шведы сыграют со сборной Латвии (Копенгаген, 21:15 мск), американцы встретятся с чехами (Хернинг, 17:15 мск), а финны — со швейцарцами (Хернинг, 21:15 мск).

Матчи ½ финала пройдут в Копенгагене 19 мая. Матч за третье место и финал состоятся 20 мая и также будут сыграны в столице Дании.
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15 Мая, 21:15 Зрители 12490 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 1:3
(1:0, 0:2, 0:1)
Швеция
Главные тренеры
Илья Воробьев Рикард Гренборг
Вратари
Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 58:55) Андерс Нильссон
1-й период
Рикард Ракелль 00:30
Адам Ларссон 01:59
Адам Ларссон 01:59
02:44 Кирилл Капризов (Н. Гусев, П. Дацюк)
16:23 Максим Шалунов
Виктор Арвидссон 18:39
2-й период
Виктор Арвидссон 23:17
Адриан Кемпе 26:39
29:18 Максим Шалунов
Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон, Г. Нюквист) 29:27
Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк) 36:04
3-й период
Микаэль Викстранд 47:08
Маттиас Экхольм (А. Нильссон) п.в. 58:55
Статистика
4 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тимоти Майер (США)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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