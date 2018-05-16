Российские хоккеисты проиграли шведам и сыграют с канадцами в плей-офф ЧМ

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В понедельник сборная России одержала победу над командой Словакии (4:0), но день был омрачен несколькими неприятными событиями. На утренней раскатке повреждение получил форвард Сергей Андронов, а в самом матче серьезную травму плеча заработал нападающий Максим Мамин, который больше не сыграет на турнире. В итоге тренерский штаб включил в заявку на матч со шведами Андронова и ранее травмированного защитника Динара Хафизуллина.

Шведская команда накануне имела день отдыха и спокойно готовилась к игре. На нынешнем турнире действующие чемпионы мира представляют из себя крайне грозную силу. В этом году в расположение команды приехали 19 игроков из Национальной хоккейной лиги, большинство из которых являются лидерами своих клубов. По сравнению с прошлогодним мировым чемпионатом, у шведов ослабла лишь вратарская линия — вместо именитого Хенрика Лундквиста в Копенгаген приехали Андерс Нильссон из «Ванкувера» и Магнус Хелльберг из китайского «Куньлуня».

К матчу с российской командой шведы подошли, не потерпев ни одного поражения на турнире; проблемы у подопечных Рикарда Гренборга возникли лишь в матче со словаками, которых шведская команда переиграла в овертайме (4:3). Россияне добились пяти побед при одном поражении от чехов (3:4 ОТ). Противостояние сборных России и Швеции должно было определить победителя группы А, который гарантированно избегал бы встречи в четвертьфинале с командами Финляндии, США и Канады. Учитывая подбор исполнителей и уровень показанной на турнире игры, шведы считались фаворитами матча с российской командой.

Неминуемое поражение

Спустя две минуты после начала игры россияне получили право сыграть в большинстве, причем в течение полуминуты — 5 на 3. Преимущество в двух игроков россиянам реализовать не удалось, зато получилось открыть счет при игре 5 на 4, отличился Кирилл Капризов, замкнувший передачу из-за ворот Никиты Гусева. Россияне владели инициативой на протяжении всего первого периода, шведы провели несколько неплохих смен, но надежно сыграл голкипер российской сборной Василий Кошечкин.

Во второй 20-минутке шведы продолжили удаляться, однако российские хоккеисты не смогли извлечь из этого выгоды. Шведы же, наоборот, наказали сборную России спустя девять секунд после необязательного удаления Максима Шалунова. Точный бросок в «домик» Кошечкину нанес одноклубник Павла Бучневича по «Нью-Йорк Рейнджерс» — Мика Зибанежад. Заброшенная шайба взбодрила шведскую команду, которая стала действовать более активно.

Форвард забросил шестую шайбу на турнире, столько же на счету Капризова и форвардов сборной США Патрика Кейна и Кэма Аткинсона, больше только у финна Себастьяна Ахо (9).

В заключительном игровом отрезке россияне бросились отыгрываться, но результата это не принесло. Шведы хладнокровно действовали в обороне, увеличив преимущество в счете — на 59-й минуте шайба после броска Маттиаса Экхольма залетела уже в пустые ворота. Шведы добились важной победы, сумев обыграть россиян на чемпионатах мира впервые за 14 лет.

Недостаток опыта

По мнению Воробьева, многим хоккеистам российской команды не хватило опыта выступления на больших турнирах. «Ключевой момент: если бы мы вторую шайбу в начале второго периода забили, то по-другому бы игра сложилась. У многих ребят это первый чемпионат мира, поэтому опыта не хватает, — сказал Воробьев. — Тому же Капризову лет не так много (21 год — прим. ТАСС), чтобы такую ношу на себе нести; я ему об этом говорю, он понимает, но пытается каждую ситуацию доиграть до конца, это не совсем оправданный риск, а я ему говорю, что риск должен быть оправданным».

Главный тренер посетовал на слабую игру в неравных составах. «В большинстве немного движения не хватает, а во втором розыгрыше большинства не хватало бросков. Мы говорили ребятам, но шведы неплохо сыграли, все закрывали», — отметил Воробьев.

Капитан российской сборной Павел Дацюк считает, что команде лучше всего удалась игра в заключительной 20-минутке. «В первом периоде было тяжеловато, во втором — более менее, хоть мы его и проиграли, — сказал форвард. — Третий, думаю, был самым удачным, так как мы проигрывали и начали больше атаковать, играть в свой хоккей».

«У сборной России хороший тренер, он проделал достойную работу. Местами сегодняшняя игра напоминала шахматную партию. Без вопросов, это хорошо подготовленная команда с точки зрения тренерской работы», — считает шведский специалист.

Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая третье место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск. В других матчах четвертьфинала, которые также пройдут 17 мая, шведы сыграют со сборной Латвии (Копенгаген, 21:15 мск), американцы встретятся с чехами (Хернинг, 17:15 мск), а финны — со швейцарцами (Хернинг, 21:15 мск).

Матчи ½ финала пройдут в Копенгагене 19 мая. Матч за третье место и финал состоятся 20 мая и также будут сыграны в столице Дании.