«Зачем откладывать встречу с Канадой?»: что говорили наши, проиграв шведам

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Сборная России завершила групповой этап чемпионата мира поражением. Команда Ильи Воробьёва потерпела вторую неудачу на турнире, вслед за чехами уступив шведам. На гол Кирилла Капризова хоккеисты «Тре крунур» ответили шайбами Рикарда Ракелля и Мики Зибанеджада, а также попаданием Маттиаса Экхольма по пустым воротам.

«Если хотим выигрывать — надо обыгрывать любого соперника»

Евгений Дадонов не смог поразить ворота сборной Швеции, хотя имел немало моментов, большинство из которых форвард «Флориды» сами же и создал. После матче он ответил на вопросы журналистов.

— Что сегодня не получилось у сборной России?

— Проиграли, потому что забили на один гол меньше, не считая шайбы в пустые ворота. Второй период не лучший был.

— Не в первый раз вы начинаете матчи хорошо, а потом что-то идёт не так. В чём всё-таки дело?

— Не знаю, с чем связано то, что начинаем матчи хорошо, а второй период уже не в первый раз чуть ли не проваливаем. Мне сложно говорить.

— Четвертьфинал играете с Канадой. Какие чувства испытываете по этому поводу?

— Нормально, без разницы. Если мы хотим что-то выиграть, надо обыгрывать любого соперника. Или мы выигрываем и идём дальше, или проигрываем. Будем настраиваться, нам без разницы, с кем играть.

— Шведы чем-то удивили?

— Не сказал бы. Мы знали, с какой командой будем играть.

— Весь стадион болел за шведов, свистели нам. Это заводило вас или мешало?

— Уже все сыграли много игр, кто в НХЛ, кто в КХЛ. Все играли матчи, когда тебя поддерживают, когда против тебя. Не обращаю внимания.

«Встреча с Канадой — это хорошо, зачем откладывать?»

Слово после матча держал и капитан сборной России. С участием Павла Дацюка состоялась первая и единственная голевая комбинация нашей команды.

— Готовы ли вы были к такому серьёзному сопернику как Швеция?

— Что ни делаешь, как ни подготавливаешь себя, всё равно тяжеловато. Второй период уже более или менее был, хоть мы его и проиграли. Третий был самым удачным для нас. Начали проигрывать, начали больше атаковать, играть в свой хоккей.

— Может хорошо, что четвертьфинал проведёте с Канадой? Интрига, громкая вывеска, проверка боем опять же.

— Встреча с Канадой — это хорошо и для хоккея, и для всех болельщиков. Интересный матч, зачем откладывать?

— Бэбкок приехал в Данию и передавал привет. Сказал, что вы в блестящей форме.

— Ему тоже большой привет. Сегодня вне поля друзья, послезавтра нет друзей.

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«Таких игр, как со Швецией, на групповом этапе не хватало»

Звену Сергея Андронова было поручено сдерживать тройку Мики Зибанеджада, но именно стартовое сочетание сборной Швеции организовало оба голова в ворота российской команды. Тем не менее, Андронов долго и достаточно подробно отвечал на вопросы репортёров.

— Сборной России не хватило сил на весь матч?

— Да нет. Игра хорошая, уровня плей-офф. Где-то провалили вторую половину второго периода, с такой командой надо правильные действия делать и правильные решения принимать. Мастеров много, маленькие оплошности не прощают.

— Во втором периоде сказалась дальняя лавка?

— Может, на усталости надо было принять правильное решение, попроще сыграть, скорее всего. Из-за этого навалилось.

— Воробьёв после прошлых игр говорил, что у сборной России проблемы со сменами. Сегодня тоже были сложности в этом компоненте?

— Не сказал бы. Такие вещи, которые дают кислород другой команде, много таких сделали ошибок. Ну ничего, наверное, от этого матча надо учиться многое взять.

— Не хватало таких матчей на групповом этапе?

— Если честно, то да. Очень классный матч, уровня плей-офф.

— Не удивило слишком лояльное судейство?

— Мне попало по лицу, не знаю, видно ли на повторе, но это уже неважно. Судейство было нормальное, ни туда ни сюда, более равное.

— Четвертьфинал не получится проходным. Вам играть с Канадой.

— Думаю, любой соперник бы кусался.

— Латвия, например, вышла с четвёртого места.

— Молодцы. Будем готовиться к канадцам.

— Что из поражения от Швеции можно вынести и учесть в игре с Канадой?

— Надо принимать правильные решения, друг под друга больше играть, чтобы не было перепадов в игре, надо ровно играть.

— Вы много играли против тройки Зибанеджада. Такой был план на игру?

— Установки специально выходить против тройки Зибанеджада не было, просто попадали так. Может, они под нас выходили. Против них нормально было играть, хороший матч, ребята хорошего уровня.