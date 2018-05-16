Кто и с кем сыграет в плей-офф ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Канада
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
1/4 финала
17.05 не начался США
Чехия
1/4 финала
17.05 не начался Россия
Канада
1/4 финала
17.05 не начался Швеция
Латвия
1/4 финала
17.05 не начался Финляндия
Швейцария
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33477431/
16 мая 2018, 1:01 | Чемпионат.com

Кто и с кем сыграет в плей-офф ЧМ

Все пары и расклады на четвертьфиналы.

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© РИА "Новости"

Завершился групповой этап хоккейного чемпионата мира в Дании. По четыре команды из каждой группы вышли в четвертьфинал, где сыграют друг с другом по схеме «первый с четвёртым, второй — с третьим». Представляем вашему вниманию все расклады на стадию четвертьфинала.

Россия — Канада

Главной вишенкой на четвертьфинальном торте станет матч между Россией и Канадой. Увы, но избежать встречи с родоначальниками хоккея команде Илье Воробьёва не удалось, так как Россия стала второй в своей группе. Но такая ли нынче страшная и сильная Канада? Да, у них есть Макдэвид и Эберле. Но видны серьёзные проблемы с вратарями, да и защита частенько ошибается. Плюс не стоит забывать, что канадцам придётся переезжать из Хернинга в Копенгаген, что добавит им лишних хлопот.

Россиянам главное чётко реализовывать свои моменты, которых в матче со Швецией было с лихвой. Если реализация будет на должном уровне, а Кошечкин продолжит выручать, то «кленовые листья» вполне можно и даже нужно обыгрывать. Со шведами, к слову, же фаворитами была именно сборная «Тре крунур». 11 российских дебютантов на чемпионате мира на равных сражались с мощной скандинавской командой. В составе соперника играет много игроков из НХЛ, причём все они на ведущих ролях в своих клубах. От звёздных имён буквально пестрило в глазах.

Хоккеисты Воробьёва бились до конца, пытались выжать максимум из имеющихся моментов. Важно, что наш тренерский штаб не проигрывает матчи тактически, решающую роль играет именно мастерство соперника, а лезть на рожон и бежать всей командой вперёд в матче с такими глыбами — смерти подобно. Проблема, которая бросилась в глаза — реализация большинства, её нужно исправлять к матчу с Канадой. Причём, первое большинство Капризов реализовал просто роскошно, а затем соперник связал нас по рукам и ногам.

В сборной абсолютно нормально относятся к игре с Канадой. Да, соперник серьёзный, но россияне готовы сражаться до последней минуты, что уже не раз показывали и доказывали на этом турнире. При грамотной и правильно выбранной тактике у России есть неплохие шансы.

На кого выходят: победитель пары между россиянами и канадцами в полуфинале встретится с сильнейшим в схватке финнов и швейцарцев. Швейцарию сборная России с трудом, но обыграла на групповом этапе. Финны же, как и шведы, производят очень сильное впечатление.

Швеция — Латвия

Самый простой соперник по четвертьфиналу достался шведам. Да, Латвию нельзя недооценивать. К примеру, команда Боба Хартли на групповом этапе отобрала очки у США и Канады. На это Рикард Грёнборг и его помощники наверняка обратят особое внимание. Но в целом же класс команд совершенно разный и несопоставимый. У шведов собрался мощный коллектив, готовый завоевать золотые медали. В свою очередь латвийцы уже совершили маленький хоккейный подвиг. Способна ли команда Харти ещё на один? Верится с трудом, но случиться может всякое. Нынешний чемпионат мира богат на сюрпризы.

На кого выходят: на победителя пары между США и Чехией. Обе сборные будут бороться за медали турнира.

Финляндия — Швейцария

Команда Суоми — самая шальная на этом турнире. Коллектив ЛауриМарьямяки, для которого нынешний чемпионат мира станет последним в роли главного тренера, умудрился проиграть датчанам и немцам, но выиграть у Канады и США. Да как выиграть! Со счётом 5:1 и 6:2. Именно это и позволило финнам занять первое место. При равенстве очков они обогнали американцев по личным встречам.

Финляндия — один из фаворитов всего турнира, но со швейцарцами ей будет очень непросто. Команда Патрика Фишера потрепала нервы грандам в группе A, а после приезда Йози и Фиалы из «Нэшвилла» стала ещё сильнее. Правда, на это у Суоми есть свой ответ. Первое звено во главе с Ахо и Терявяйненом просто разрывает соперников на лоскуты. Разумеется, когда находится в форме и играет с полной самоотдачей. Так что шансы Финляндии на выход в полуфинал значительно выше.

На кого выходят: на Россию или Канаду. Ух, жаркие полуфиналы намечаются! Но и четвертьфиналы тоже достойные.

США — Чехия

Интересно понаблюдать и за матчем американцев с чехами. «Звёздно-полосатые» сами лишили себя шанса сыграть со швейцарцами, проиграв финнам. В итоге команде ДжеффаБлэшилла предстоит соперничать с чехами, которые после приезда Крейчи и Пастрняка представляют реальную угрозу для любой сборной на чемпионате мира. Фаворитом в матче всё рано будет играть Америка, ведомая Кейном и Годро.

Североамериканцы привыкли к арене и льду, достаточно стабильно, не считая поражения от Суоми, провели групповой этап. Чехам же придётся тратить дополнительные усилия на дорогу, но в этом плане им повезло. 15 мая, в заключительный день группового этапа, они уже не играли. Поэтому вполне могли перебраться в Хернинг сразу, не затягивая до 16 числа. А в среду спокойно потренироваться на новом месте.

На кого выходят: на лучшую команду в противостоянии шведов и латвийцев. На 90% придётся играть со скандинавской сборной. Её класс объективно выше.
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