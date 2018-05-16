Кто и с кем сыграет в плей-офф ЧМ

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Завершился групповой этап хоккейного чемпионата мира в Дании. По четыре команды из каждой группы вышли в четвертьфинал, где сыграют друг с другом по схеме «первый с четвёртым, второй — с третьим». Представляем вашему вниманию все расклады на стадию четвертьфинала.

Россия — Канада

Главной вишенкой на четвертьфинальном торте станет матч между Россией и Канадой. Увы, но избежать встречи с родоначальниками хоккея команде Илье Воробьёва не удалось, так как Россия стала второй в своей группе. Но такая ли нынче страшная и сильная Канада? Да, у них есть Макдэвид и Эберле. Но видны серьёзные проблемы с вратарями, да и защита частенько ошибается. Плюс не стоит забывать, что канадцам придётся переезжать из Хернинга в Копенгаген, что добавит им лишних хлопот.

Россиянам главное чётко реализовывать свои моменты, которых в матче со Швецией было с лихвой. Если реализация будет на должном уровне, а Кошечкин продолжит выручать, то «кленовые листья» вполне можно и даже нужно обыгрывать. Со шведами, к слову, же фаворитами была именно сборная «Тре крунур». 11 российских дебютантов на чемпионате мира на равных сражались с мощной скандинавской командой. В составе соперника играет много игроков из НХЛ, причём все они на ведущих ролях в своих клубах. От звёздных имён буквально пестрило в глазах.

Хоккеисты Воробьёва бились до конца, пытались выжать максимум из имеющихся моментов. Важно, что наш тренерский штаб не проигрывает матчи тактически, решающую роль играет именно мастерство соперника, а лезть на рожон и бежать всей командой вперёд в матче с такими глыбами — смерти подобно. Проблема, которая бросилась в глаза — реализация большинства, её нужно исправлять к матчу с Канадой. Причём, первое большинство Капризов реализовал просто роскошно, а затем соперник связал нас по рукам и ногам.

В сборной абсолютно нормально относятся к игре с Канадой. Да, соперник серьёзный, но россияне готовы сражаться до последней минуты, что уже не раз показывали и доказывали на этом турнире. При грамотной и правильно выбранной тактике у России есть неплохие шансы.

На кого выходят: победитель пары между россиянами и канадцами в полуфинале встретится с сильнейшим в схватке финнов и швейцарцев. Швейцарию сборная России с трудом, но обыграла на групповом этапе. Финны же, как и шведы, производят очень сильное впечатление.

Швеция — Латвия

Самый простой соперник по четвертьфиналу достался шведам. Да, Латвию нельзя недооценивать. К примеру, команда Боба Хартли на групповом этапе отобрала очки у США и Канады. На это Рикард Грёнборг и его помощники наверняка обратят особое внимание. Но в целом же класс команд совершенно разный и несопоставимый. У шведов собрался мощный коллектив, готовый завоевать золотые медали. В свою очередь латвийцы уже совершили маленький хоккейный подвиг. Способна ли команда Харти ещё на один? Верится с трудом, но случиться может всякое. Нынешний чемпионат мира богат на сюрпризы.

На кого выходят: на победителя пары между США и Чехией. Обе сборные будут бороться за медали турнира.

Финляндия — Швейцария

Команда Суоми — самая шальная на этом турнире. Коллектив ЛауриМарьямяки, для которого нынешний чемпионат мира станет последним в роли главного тренера, умудрился проиграть датчанам и немцам, но выиграть у Канады и США. Да как выиграть! Со счётом 5:1 и 6:2. Именно это и позволило финнам занять первое место. При равенстве очков они обогнали американцев по личным встречам.

Финляндия — один из фаворитов всего турнира, но со швейцарцами ей будет очень непросто. Команда Патрика Фишера потрепала нервы грандам в группе A, а после приезда Йози и Фиалы из «Нэшвилла» стала ещё сильнее. Правда, на это у Суоми есть свой ответ. Первое звено во главе с Ахо и Терявяйненом просто разрывает соперников на лоскуты. Разумеется, когда находится в форме и играет с полной самоотдачей. Так что шансы Финляндии на выход в полуфинал значительно выше.

На кого выходят: на Россию или Канаду. Ух, жаркие полуфиналы намечаются! Но и четвертьфиналы тоже достойные.

США — Чехия

Интересно понаблюдать и за матчем американцев с чехами. «Звёздно-полосатые» сами лишили себя шанса сыграть со швейцарцами, проиграв финнам. В итоге команде ДжеффаБлэшилла предстоит соперничать с чехами, которые после приезда Крейчи и Пастрняка представляют реальную угрозу для любой сборной на чемпионате мира. Фаворитом в матче всё рано будет играть Америка, ведомая Кейном и Годро.

Североамериканцы привыкли к арене и льду, достаточно стабильно, не считая поражения от Суоми, провели групповой этап. Чехам же придётся тратить дополнительные усилия на дорогу, но в этом плане им повезло. 15 мая, в заключительный день группового этапа, они уже не играли. Поэтому вполне могли перебраться в Хернинг сразу, не затягивая до 16 числа. А в среду спокойно потренироваться на новом месте.