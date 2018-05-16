Форсберг: Россия ничем не удивила, было подходящее время для победы
Нападающий сборной Швеции Филип Форсберг поделился впечатлениями от матча с Россией (3:1).
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«Стараюсь наслаждаться чемпионатом мира, здорово быть частью команды. Слышал, что мы уже много лет не обыгрывали Россию на чемпионатах мира. Был важный матч, подходящее время, чтобы прервать серию поражений.
Россия ничем не удивила. Я знаю многих ребят, особенно тех, кто играет в НХЛ. Это очень хорошая, мастеровитая команда, которая здорово играет. Об игроках сборной Латвии особо ничего не знаю, но это трудолюбивая команда, мастеровитые игроки там тоже есть. Будет сложный матч», — передаёт слова Форсберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Рикард Гренборг
Вратари
|Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 58:55)
|Андерс Нильссон
|1-й период
|Рикард Ракелль
|00:30
|Адам Ларссон
|01:59
|Адам Ларссон
|01:59
|02:44
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|16:23
|Максим Шалунов
|Виктор Арвидссон
|18:39
|2-й период
|Виктор Арвидссон
|23:17
|Адриан Кемпе
|26:39
|29:18
|Максим Шалунов
|Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон, Г. Нюквист)
|29:27
|Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк)
|36:04
|3-й период
|Микаэль Викстранд
|47:08
|Маттиас Экхольм (А. Нильссон)
|п.в.
|58:55
Статистика
|4
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол