Форсберг: Россия ничем не удивила, было подходящее время для победы

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Канада
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
1/4 финала
17.05 не начался США
Чехия
1/4 финала
17.05 не начался Россия
Канада
1/4 финала
17.05 не начался Швеция
Латвия
1/4 финала
17.05 не начался Финляндия
Швейцария
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33477428/
16 мая 2018, 1:04 | Чемпионат.com

Форсберг: Россия ничем не удивила, было подходящее время для победы

Нападающий сборной Швеции Филип Форсберг поделился впечатлениями от матча с Россией (3:1).

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© AFP 2018
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«Стараюсь наслаждаться чемпионатом мира, здорово быть частью команды. Слышал, что мы уже много лет не обыгрывали Россию на чемпионатах мира. Был важный матч, подходящее время, чтобы прервать серию поражений.

Россия ничем не удивила. Я знаю многих ребят, особенно тех, кто играет в НХЛ. Это очень хорошая, мастеровитая команда, которая здорово играет. Об игроках сборной Латвии особо ничего не знаю, но это трудолюбивая команда, мастеровитые игроки там тоже есть. Будет сложный матч», — передаёт слова Форсберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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15 Мая, 21:15 Зрители 12490 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 1:3
(1:0, 0:2, 0:1)
Швеция
Главные тренеры
Илья Воробьев Рикард Гренборг
Вратари
Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 58:55) Андерс Нильссон
1-й период
Рикард Ракелль 00:30
Адам Ларссон 01:59
Адам Ларссон 01:59
02:44 Кирилл Капризов (Н. Гусев, П. Дацюк)
16:23 Максим Шалунов
Виктор Арвидссон 18:39
2-й период
Виктор Арвидссон 23:17
Адриан Кемпе 26:39
29:18 Максим Шалунов
Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон, Г. Нюквист) 29:27
Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк) 36:04
3-й период
Микаэль Викстранд 47:08
Маттиас Экхольм (А. Нильссон) п.в. 58:55
Статистика
4 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тимоти Майер (США)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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