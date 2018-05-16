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Сборная России по хоккею проиграла Швеции на чемпионате мира-2018 и заняла второе место в группе А. В четвертьфинале наша команда сыграет со сборной Канады. Главный тренер россиян Илья Воробьёв рассказал о матче со шведами, обрезах Капризова и розыгрыше большинства.

«Если бы забили второй гол, игра бы сложилась по-другому»

— Сегодня у сборной России была проверка боем?

— Послезавтра в это же время будем знать больше.

— Два матча с серьёзными соперниками — два поражения. Это настораживает?

— Настораживает. Будем стараться этого не допустить.

— Не повезло или уже тяжело против мастеров такого уровня?

— Они были немножко посвежее, в том числе в завершении. Будем работать.

— Решили, кто сыграет в четвертьфинале: Кошечкин или Шестёркин?

— Сейчас с кипящей головой я решил?

— Снова пропустили во втором периоде. С дальней скамейкой у нас всё плохо?

— Если я правильно помню, одну мы пропустили в меньшинстве. Ключевой момент — если бы в начале матча забили второй гол, наверное, игра бы по-другому сложилась.

— У нас практически в каждом матче проблемы во втором периоде.

— У многих ребят это первый чемпионат мира, им ещё не хватает опыта.

— Мамин выбыл до конца турнира?

— Да.

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«Капризов рискует, но риск не всегда оправдан»

— У Капризова сегодня, как и в нескольких предыдущих матчах, были обрезы. Это тоже связано с опытом?

— Ему не так много лет, чтобы нести на себе такую ношу. Поэтому, конечно, я ему говорю каждый раз, и он понимает. Это его игровитость, он — игрок. Пытается сыграть каждую ситуацию до конца, но где-то у него есть не совсем оправданный риск, а риск всегда должен быть оправданным. Но он многое делает впереди.

— Звено Андронова сегодня не справилось со своими задачами?

— Не то чтобы не справилось. Если вы заметили, шведы играли в три полных звена, которые у них атакующие, а ещё пять человек выходили только в меньшинстве.

— По Шалунову что скажите?

— Работаем дальше, будем думать.

— Его удаления были необязательными?

— А есть обязательные удаления? Только когда на пятаке сносишь.

— Трямкин не попал в состав — это воспитательная мера?

— Нет. У нас выздоровел Динар Хафизуллин, поэтому он играл.

— Чего не хватало при игре в большинстве?

— Немножко движения. И бросков. Во второй бригаде большинства — однозначно бросков. Говорили ребятам, но шведы довольно-таки неплохо сыграли, всё перекрывали.

— Вы видели Канаду на этом турнире?

— У нас ездил туда скаут, смотрел два матча и надеемся, привёз нам всё, что нужно о них знать.

— Почему не стали менять Кошечкина на шестого полевого игрока при счёте 1:3, когда шайба была в зоне шведов?

— Шайба была в их зоне?

— Оставалось 35 секунд.

— Мы искали возможность, но, на наш взгляд, её не было.