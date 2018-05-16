«Надеемся, знаем о Канаде всё, что нужно»: Воробьёв — о шведах и четвертьфинале
Со шведами нужно было забивать второй гол, и тогда бы играли с Латвией.
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Сборная России по хоккею проиграла Швеции на чемпионате мира-2018 и заняла второе место в группе А. В четвертьфинале наша команда сыграет со сборной Канады. Главный тренер россиян Илья Воробьёв рассказал о матче со шведами, обрезах Капризова и розыгрыше большинства.
«Если бы забили второй гол, игра бы сложилась по-другому»
— Сегодня у сборной России была проверка боем?
— Послезавтра в это же время будем знать больше.
— Два матча с серьёзными соперниками — два поражения. Это настораживает?
— Настораживает. Будем стараться этого не допустить.
— Не повезло или уже тяжело против мастеров такого уровня?
— Они были немножко посвежее, в том числе в завершении. Будем работать.
— Решили, кто сыграет в четвертьфинале: Кошечкин или Шестёркин?
— Сейчас с кипящей головой я решил?
— Снова пропустили во втором периоде. С дальней скамейкой у нас всё плохо?
— Если я правильно помню, одну мы пропустили в меньшинстве. Ключевой момент — если бы в начале матча забили второй гол, наверное, игра бы
— У нас практически в каждом матче проблемы во втором периоде.
— У многих ребят это первый чемпионат мира, им ещё не хватает опыта.
— Мамин выбыл до конца турнира?
— Да.
«Капризов рискует, но риск не всегда оправдан»
— У Капризова сегодня, как и в нескольких предыдущих матчах, были обрезы. Это тоже связано с опытом?
— Ему не так много лет, чтобы нести на себе такую ношу. Поэтому, конечно, я ему говорю каждый раз, и он понимает. Это его игровитость, он — игрок. Пытается сыграть каждую ситуацию до конца, но
— Звено Андронова сегодня не справилось со своими задачами?
— Не то чтобы не справилось. Если вы заметили, шведы играли в три полных звена, которые у них атакующие, а ещё пять человек выходили только в меньшинстве.
— По Шалунову что скажите?
— Работаем дальше, будем думать.
— Его удаления были необязательными?
— А есть обязательные удаления? Только когда на пятаке сносишь.
— Трямкин не попал в состав — это воспитательная мера?
— Нет. У нас выздоровел Динар Хафизуллин, поэтому он играл.
— Чего не хватало при игре в большинстве?
— Немножко движения. И бросков. Во второй бригаде большинства — однозначно бросков. Говорили ребятам, но шведы
— Вы видели Канаду на этом турнире?
— У нас ездил туда скаут, смотрел два матча и надеемся, привёз нам всё, что нужно о них знать.
— Почему не стали менять Кошечкина на шестого полевого игрока при счёте 1:3, когда шайба была в зоне шведов?
— Шайба была в их зоне?
— Оставалось 35 секунд.
— Мы искали возможность, но, на наш взгляд, её не было.
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|Илья Воробьев
|Рикард Гренборг
|Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 58:55)
|Андерс Нильссон
|1-й период
|Рикард Ракелль
|00:30
|Адам Ларссон
|01:59
|Адам Ларссон
|01:59
|02:44
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|16:23
|Максим Шалунов
|Виктор Арвидссон
|18:39
|2-й период
|Виктор Арвидссон
|23:17
|Адриан Кемпе
|26:39
|29:18
|Максим Шалунов
|Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон, Г. Нюквист)
|29:27
|Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк)
|36:04
|3-й период
|Микаэль Викстранд
|47:08
|Маттиас Экхольм (А. Нильссон)
|п.в.
|58:55
|4
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол