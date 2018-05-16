Рикард Гренборг: Уверен, что матч России и Канады получится крутым
Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг подвел итоги победы над сборной России (3:1) в рамках группового этапа чемпионата мира в Дании. Напомним, Швеция выиграла группу и в четвертьфинале сыграет с Латвией. России досталась Канада.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— 14 лет вы не побеждали Россию на чемпионатах мира.
— Ну,
— Довольны, что избежали встречи с Канадой?
— Это не имело особого значения. Хотя я уверен, что матч России и Канады получится крутым. Даже не сомневаюсь в этом. С кем бы ты ни играл в четвертьфинале — должен быть к этому готов. На Олимпиаде мы это прочувствовали. Играть нам с Латвией. И мы будем готовы.
— Если сравнить сборные России Олега Знарка и Ильи Воробьева, что бы вы отметили?
— У сборной России сейчас сильный штаб. Они хорошо поработали. Очевидно, что они разбирали нашу игру. Скаутинг поработал. Но и мы разбирали их. Матч порой напоминал партию в шахматы. Российская команда определенно хорошо управляема.
— Сборная Швеции много удалялась.
— Мы получили несколько дурацких удалений. Особенно первые два были глупыми. Думаю, у парней просто желание било через край, отсюда и эти штрафы. Ну, и некоторые ребята только что прилетели, еще недавно играя в
— Как вы думаете, сыграете ли еще раз с Россией на этом чемпионате мира?
— Почему бы и нет? Будет еще один отличный матч.
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|Илья Воробьев
|Рикард Гренборг
|Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 58:55)
|Андерс Нильссон
|1-й период
|Рикард Ракелль
|00:30
|Адам Ларссон
|01:59
|Адам Ларссон
|01:59
|02:44
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|16:23
|Максим Шалунов
|Виктор Арвидссон
|18:39
|2-й период
|Виктор Арвидссон
|23:17
|Адриан Кемпе
|26:39
|29:18
|Максим Шалунов
|Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон, Г. Нюквист)
|29:27
|Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк)
|36:04
|3-й период
|Микаэль Викстранд
|47:08
|Маттиас Экхольм (А. Нильссон)
|п.в.
|58:55
|4
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол