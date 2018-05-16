Рикард Гренборг: Уверен, что матч России и Канады получится крутым

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— 14 лет вы не побеждали Россию на чемпионатах мира.

— Ну, соперник-то очень сильный. Об этом говорят сами эти результаты. Но мы обыграли их на Кубке мира. В прошлом году проиграли только в серии буллитов. И в последние пару лет наши матчи были очень упорными. Как, собственно, и сегодняшняя игра. Которая могла повернуться в любую из сторон. И мы, конечно, рады тому, что прервали серию.

— Довольны, что избежали встречи с Канадой?

— Это не имело особого значения. Хотя я уверен, что матч России и Канады получится крутым. Даже не сомневаюсь в этом. С кем бы ты ни играл в четвертьфинале — должен быть к этому готов. На Олимпиаде мы это прочувствовали. Играть нам с Латвией. И мы будем готовы.

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— Если сравнить сборные России Олега Знарка и Ильи Воробьева, что бы вы отметили?

— У сборной России сейчас сильный штаб. Они хорошо поработали. Очевидно, что они разбирали нашу игру. Скаутинг поработал. Но и мы разбирали их. Матч порой напоминал партию в шахматы. Российская команда определенно хорошо управляема.

— Сборная Швеции много удалялась.

— Мы получили несколько дурацких удалений. Особенно первые два были глупыми. Думаю, у парней просто желание било через край, отсюда и эти штрафы. Ну, и некоторые ребята только что прилетели, еще недавно играя в плей-офф НХЛ. А здесь другой уровень судейства. Оно немножко другое. И нам нужно приспособиться, держать клюшки на льду, быть умнее в некоторых ситуациях. Извлечь из этого урок.

— Как вы думаете, сыграете ли еще раз с Россией на этом чемпионате мира?

— Почему бы и нет? Будет еще один отличный матч.