Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Дании

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Сборная России в заключительном матче группового этапа проиграла команде Швеции (1:3), в результате чего стала второй в группе A и получила в соперники сборную Канады, ставшую третьей в группе B.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Швеция — Латвия,

США — Чехия,

Финляндия — Швейцария.

Если российские хоккеисты обыграют канадцев, то в полуфинале встретятся с победителем матча между командами Финляндии и Швейцарии.