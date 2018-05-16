Определились все пары четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Дании
КОПЕНГАГЕН, 15 мая — РИА Новости. Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
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Сборная России в заключительном матче группового этапа проиграла команде Швеции (1:3), в результате чего стала второй в группе A и получила в соперники сборную Канады, ставшую третьей в группе B.
Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Швеция — Латвия,
США — Чехия,
Финляндия — Швейцария.
Если российские хоккеисты обыграют канадцев, то в полуфинале встретятся с победителем матча между командами Финляндии и Швейцарии.
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