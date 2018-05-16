Хоккеист сборной России Мамин выбыл до конца чемпионата мира из-за травмы

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Во вторник сборная России уступила команде Швеции со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа турнира. Мамин не вошел в состав на игру из-за травмы плеча, которую он получил в матче против словаков (4:0). Форвард на чемпионате мира отметился тремя заброшенными шайбами.

«Мамин выбыл до конца турнира», — сказал Воробьев.