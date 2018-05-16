Хоккеист сборной России Мамин выбыл до конца чемпионата мира из-за травмы
КОПЕНГАГЕН, 16 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Максим Мамин
из-за травмы больше не сыграет на чемпионате мира в Дании. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера российской команды Илья Воробьев.
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Во вторник сборная России уступила команде Швеции со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа турнира. Мамин не вошел в состав на игру
«Мамин выбыл до конца турнира», — сказал Воробьев.
В четвертьфинале чемпионата мира российская сборная встретится с командой Канады. Матч пройдет 17 мая, начало — 17:15 мск. В случае победы в первом раунде
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