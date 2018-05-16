«Ахиллесова пята сборной Канады — это вратарская линия. Если говорить о защитниках, то я бы тоже не сказал, что там есть звёзды. Настоящая звезда и лидер канадцев — это Макдэвид. Но это всего один игрок. Сборная Канады не такая звёздная на этом чемпионате мира. Эту команду можно обыгрывать, и мы не раз уже это делали», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.