Гуськов: Вратари — ахиллесова пята Канады, её можно обыгрывать
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о соперника сборной России по четвертьфиналу чемпионата мира.
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«Ахиллесова пята сборной Канады — это вратарская линия. Если говорить о защитниках, то я бы тоже не сказал, что там есть звёзды. Настоящая звезда и лидер канадцев — это Макдэвид. Но это всего один игрок. Сборная Канады не такая звёздная на этом чемпионате мира. Эту команду можно обыгрывать, и мы не раз уже это делали», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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