«Что ни делаешь, как ни подготавливаешь себя, всё равно тяжеловато. Второй период уже более или менее был, хоть мы его и проиграли. Третий был самым удачным для нас. Начали проигрывать — стали больше атаковать, играть в свой хоккей.



Встреча с Канадой в четвертьфинале — это хорошо и для хоккея, и для всех болельщиков. Интересный матч, зачем откладывать?



Бэбкок приехал в Данию и передавал привет? Ему тоже большой привет. Сегодня вне поля — друзья, послезавтра — нет друзей», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.