Дацюк: Встреча с Канадой в четвертьфинале — это хорошо, зачем откладывать?
Нападающий сборной России Павел Дацюк подвёл итоги матча со Швецией (1:3) и поделился ожиданиями от игры с Канадой в четвертьфинале ЧМ.
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«Что ни делаешь, как ни подготавливаешь себя, всё равно тяжеловато. Второй период уже более или менее был, хоть мы его и проиграли. Третий был самым удачным для нас. Начали проигрывать — стали больше атаковать, играть в свой хоккей.
Встреча с Канадой в четвертьфинале — это хорошо и для хоккея, и для всех болельщиков. Интересный матч, зачем откладывать?
Бэбкок приехал в Данию и передавал привет? Ему тоже большой привет. Сегодня вне поля — друзья, послезавтра — нет друзей», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Рикард Гренборг
Вратари
|Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 58:55)
|Андерс Нильссон
|1-й период
|Рикард Ракелль
|00:30
|Адам Ларссон
|01:59
|Адам Ларссон
|01:59
|02:44
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|16:23
|Максим Шалунов
|Виктор Арвидссон
|18:39
|2-й период
|Виктор Арвидссон
|23:17
|Адриан Кемпе
|26:39
|29:18
|Максим Шалунов
|Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон, Г. Нюквист)
|29:27
|Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк)
|36:04
|3-й период
|Микаэль Викстранд
|47:08
|Маттиас Экхольм (А. Нильссон)
|п.в.
|58:55
Статистика
|4
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол