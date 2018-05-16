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СИГНАЛЫ

То, что у шведов возникнут проблемы в этой игре, я понял по тому, как приехала наша команда. Тренер-методист нашей команды Ларс Юханссон, спускаясь по лестнице, уронил бутылку. Затем побежал за автобусом, так как забыл там аккредитацию. Это явно были сигналы. Не день скандинавов.

В Копенгагене очнулись спекулянты. Все больше и больше людей стоят с табличками, предлагая билеты, а раньше их не было. Самые умные продавали уже билеты на полуфинал и финал, причем по какой-то дикой цене, хотя их можно было купить в кассе. Они еще есть в свободной продаже — и их много.

Я стоял перед входом на стадион, старался увидеть знакомые лица и немного огорчился, что тренеры КХЛ почему-то не приехали в Данию. Майк Бэбкок прибыл, а наши не все. Э, ну вы чего? Я понимаю, что отпуск, но такие турниры пропускать нельзя никому. Увидел Илью Воробьева, но он тут с первого дня. Поздоровался с Александром Савченковым, который не так давно работал в «Локомотиве», помогая Алексею Кудашову.

— Отдыхаете? — говорю.

— Я теперь тренер сборной, — сообщил он.

Бедный Илья Воробьев, думаю.

— В России создается новая юниорская сборная для игроков, которым 16 лет, — сказал Савченков. — Их возглавлю.

О, теперь такую команду возглавит честный человек. Уверен, что ему-то агенты взятки предлагать не будет — он может и врезать за это.

БЕЛОРУССИЯ

Встретил тренера «Сибири» Владимира Юрзинова.

— Мы в Новосибирске сейчас провели сбор для молодых, — рассказал он. — Но не те сборы, когда бегают кроссы, а занимались бросками, игровыми моментами. Спортсменам это очень интересно. Вы, кстати, с чего взяли, что у меня непростой характер-то?

— Да уже наслышан, — буркнул я. — Но ведь это в хорошем смысле. Работать с вами трудно, а я же с вами не работаю.

— Вы путаете сложный характер и требовательность, — объяснил Юрзинов. — Но это разные понятия. А так я вообще не сложный в том смысле, что вы имеете в виду. Не бегаю за игроками, не принюхиваюсь. Что вы делаете в обычной жизни — меня не интересует. Мне нужен результат на льду.

— Думаю, в пятерку попадете, — я быстро прикинул шансы «Сибири».

Юрзинов смутился.

— Нам надо попасть в плей-офф, — усмехнулся он. — И у нас не такой богатый клуб, чтобы мы могли на рынке работать спокойно. И потому каждого игрока обсуждаем. Просто люди нам не нужны. Нам нужные полезные ребята.

Тем временем сборная Белоруссии закончила свой трудный сезон в группе сильнейших и успешно проиграла и заключительный матч, ведя в счете. Словацкие хоккеисты выходили к людям вместе с проигравшими, фотографировались с болельщиками, не торопились уходить. Белорусы же выглядели угрюмыми. Им еще выслушивать президента.

ХОККЕЙ

Что же это была за чудо-игра! От первого периода было невозможно оторваться, а наши хоккеисты делали все настолько правильно и идеально, что даже становилось страшно. После первого периода было уже все равно, на кого мы попадем в четвертьфинале. Канада? Латвия? Дания? Какая разница. Играли мы правильно. Но второму перерыву все пошло немного не так.

Никита Трямкин оказался в запасе, гулял по пресс-центру — как-нибудь после чемпионата мира я расскажу, почему он немного не в идеальной форме. Да уже в эфире на Ютуб-канале «СЭ» экс-тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов встал на защиту игрока.

— Никита ездил на все турниры со сборной, много играл за клуб в чемпионате и плей-офф. И у него был перелом, так что не надо предъявлять претензии к его физической форме.

Трямкин выслушал эти слова, кивнул, но подробности про повреждение только после чемпионата мира. Так вот, Никита подошел и говорит:

— У нас один шанс переиграть шведов — бить их, — сообщил он.

Я кивнул. Шведы такие. Начинаешь их колотить — они сразу теряются, стесняются и психуют.

— Но эти шведы сами нас начали бить, — продолжил Никита. — Удивительно, но это нам даже на руку.

Бить же шведы начали с Ильи Михеева, которого ткнули лицом в борт. Не знаю, почему арбитры выписали две минуты, а не больше — видимо, потому, что нападающий «Авангарда» бодро встал и поехал на смену.

Но тут к Рикарду Раккелю подъехал Богдан Киселевич, схватил соперника за майку, а Сергей Андронов толкнул игрока. Майка порвалась, что вообще тоже результат. Наши даже немного поиграли «пять на три», но не успели забить, впрочем, большинство все равно реализовали.

Наших же, к счастью, пока ругать не за что. Мы пропустили две шайбы во втором периоде, но не развалились и продолжали делать то, что советовали тренеры. Опять эти индивидуальные ошибки, из-за которых все время проблемы. Плюс все-таки мы должны внимательно относиться к своим голевым моментам. Могли забивать, могли, но никак не попадали.

И большинство не пошло, когда наши получили две минуты после фола на Евгении Дадонове. И вообще мы прижались к воротам, хотя нам позволяли атаковать. Чего уж там. Теперь — Канада. Ради этого матча можно и проиграть.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Копенгагена.