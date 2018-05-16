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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Канада
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
1/4 финала
17.05 не начался США
Чехия
1/4 финала
17.05 не начался Россия
Канада
1/4 финала
17.05 не начался Швеция
Латвия
1/4 финала
17.05 не начался Финляндия
Швейцария
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33477086/
16 мая 2018, 0:03 | Спорт-Экспресс

А теперь — Канада!

Россия уступила Швеции (1:3) и теперь сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с Канадой. Матч состоится в четверг.

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СИГНАЛЫ

То, что у шведов возникнут проблемы в этой игре, я понял по тому, как приехала наша команда. Тренер-методист нашей команды Ларс Юханссон, спускаясь по лестнице, уронил бутылку. Затем побежал за автобусом, так как забыл там аккредитацию. Это явно были сигналы. Не день скандинавов.

В Копенгагене очнулись спекулянты. Все больше и больше людей стоят с табличками, предлагая билеты, а раньше их не было. Самые умные продавали уже билеты на полуфинал и финал, причем по какой-то дикой цене, хотя их можно было купить в кассе. Они еще есть в свободной продаже — и их много.

Я стоял перед входом на стадион, старался увидеть знакомые лица и немного огорчился, что тренеры КХЛ почему-то не приехали в Данию. Майк Бэбкок прибыл, а наши не все. Э, ну вы чего? Я понимаю, что отпуск, но такие турниры пропускать нельзя никому. Увидел Илью Воробьева, но он тут с первого дня. Поздоровался с Александром Савченковым, который не так давно работал в «Локомотиве», помогая Алексею Кудашову.

— Отдыхаете? — говорю.

— Я теперь тренер сборной, — сообщил он.

Бедный Илья Воробьев, думаю.

— В России создается новая юниорская сборная для игроков, которым 16 лет, — сказал Савченков. — Их возглавлю.

О, теперь такую команду возглавит честный человек. Уверен, что ему-то агенты взятки предлагать не будет — он может и врезать за это.

БЕЛОРУССИЯ

Встретил тренера «Сибири» Владимира Юрзинова.

— Мы в Новосибирске сейчас провели сбор для молодых, — рассказал он. — Но не те сборы, когда бегают кроссы, а занимались бросками, игровыми моментами. Спортсменам это очень интересно. Вы, кстати, с чего взяли, что у меня непростой характер-то?

— Да уже наслышан, — буркнул я. — Но ведь это в хорошем смысле. Работать с вами трудно, а я же с вами не работаю.

— Вы путаете сложный характер и требовательность, — объяснил Юрзинов. — Но это разные понятия. А так я вообще не сложный в том смысле, что вы имеете в виду. Не бегаю за игроками, не принюхиваюсь. Что вы делаете в обычной жизни — меня не интересует. Мне нужен результат на льду.

— Думаю, в пятерку попадете, — я быстро прикинул шансы «Сибири».

Юрзинов смутился.

— Нам надо попасть в плей-офф, — усмехнулся он. — И у нас не такой богатый клуб, чтобы мы могли на рынке работать спокойно. И потому каждого игрока обсуждаем. Просто люди нам не нужны. Нам нужные полезные ребята.

Тем временем сборная Белоруссии закончила свой трудный сезон в группе сильнейших и успешно проиграла и заключительный матч, ведя в счете. Словацкие хоккеисты выходили к людям вместе с проигравшими, фотографировались с болельщиками, не торопились уходить. Белорусы же выглядели угрюмыми. Им еще выслушивать президента.

ХОККЕЙ

Что же это была за чудо-игра! От первого периода было невозможно оторваться, а наши хоккеисты делали все настолько правильно и идеально, что даже становилось страшно. После первого периода было уже все равно, на кого мы попадем в четвертьфинале. Канада? Латвия? Дания? Какая разница. Играли мы правильно. Но второму перерыву все пошло немного не так.

Никита Трямкин оказался в запасе, гулял по пресс-центру — как-нибудь после чемпионата мира я расскажу, почему он немного не в идеальной форме. Да уже в эфире на Ютуб-канале «СЭ» экс-тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов встал на защиту игрока.

— Никита ездил на все турниры со сборной, много играл за клуб в чемпионате и плей-офф. И у него был перелом, так что не надо предъявлять претензии к его физической форме.

Трямкин выслушал эти слова, кивнул, но подробности про повреждение только после чемпионата мира. Так вот, Никита подошел и говорит:

— У нас один шанс переиграть шведов — бить их, — сообщил он.

Я кивнул. Шведы такие. Начинаешь их колотить — они сразу теряются, стесняются и психуют.

— Но эти шведы сами нас начали бить, — продолжил Никита. — Удивительно, но это нам даже на руку.

Бить же шведы начали с Ильи Михеева, которого ткнули лицом в борт. Не знаю, почему арбитры выписали две минуты, а не больше — видимо, потому, что нападающий «Авангарда» бодро встал и поехал на смену.

Но тут к Рикарду Раккелю подъехал Богдан Киселевич, схватил соперника за майку, а Сергей Андронов толкнул игрока. Майка порвалась, что вообще тоже результат. Наши даже немного поиграли «пять на три», но не успели забить, впрочем, большинство все равно реализовали.

Наших же, к счастью, пока ругать не за что. Мы пропустили две шайбы во втором периоде, но не развалились и продолжали делать то, что советовали тренеры. Опять эти индивидуальные ошибки, из-за которых все время проблемы. Плюс все-таки мы должны внимательно относиться к своим голевым моментам. Могли забивать, могли, но никак не попадали.

И большинство не пошло, когда наши получили две минуты после фола на Евгении Дадонове. И вообще мы прижались к воротам, хотя нам позволяли атаковать. Чего уж там. Теперь — Канада. Ради этого матча можно и проиграть.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Копенгагена.
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15 Мая, 21:15 Зрители 12490 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 1:3
(1:0, 0:2, 0:1)
Швеция
Главные тренеры
Илья Воробьев Рикард Гренборг
Вратари
Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 58:55) Андерс Нильссон
1-й период
Рикард Ракелль 00:30
Адам Ларссон 01:59
Адам Ларссон 01:59
02:44 Кирилл Капризов (Н. Гусев, П. Дацюк)
16:23 Максим Шалунов
Виктор Арвидссон 18:39
2-й период
Виктор Арвидссон 23:17
Адриан Кемпе 26:39
29:18 Максим Шалунов
Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон, Г. Нюквист) 29:27
Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк) 36:04
3-й период
Микаэль Викстранд 47:08
Маттиас Экхольм (А. Нильссон) п.в. 58:55
Статистика
4 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тимоти Майер (США)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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