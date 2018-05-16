А теперь — Канада!
Россия уступила Швеции (1:3) и теперь сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с Канадой. Матч состоится в четверг.
СИГНАЛЫ
То, что у шведов возникнут проблемы в этой игре, я понял по тому, как приехала наша команда.
В Копенгагене очнулись спекулянты. Все больше и больше людей стоят с табличками, предлагая билеты, а раньше их не было. Самые умные продавали уже билеты на полуфинал и финал, причем по
Я стоял перед входом на стадион, старался увидеть знакомые лица и немного огорчился, что тренеры КХЛ
— Отдыхаете? — говорю.
— Я теперь тренер сборной, — сообщил он.
Бедный Илья Воробьев, думаю.
— В России создается новая юниорская сборная для игроков, которым 16 лет, — сказал Савченков. — Их возглавлю.
О, теперь такую команду возглавит честный человек. Уверен, что
БЕЛОРУССИЯ
Встретил тренера «Сибири» Владимира Юрзинова.
— Мы в Новосибирске сейчас провели сбор для молодых, — рассказал он. — Но не те сборы, когда бегают кроссы, а занимались бросками, игровыми моментами. Спортсменам это очень интересно. Вы, кстати, с чего взяли, что у меня непростой
— Да уже наслышан, — буркнул я. — Но ведь это в хорошем смысле. Работать с вами трудно, а я же с вами не работаю.
— Вы путаете сложный характер и требовательность, — объяснил Юрзинов. — Но это разные понятия. А так я вообще не сложный в том смысле, что вы имеете в виду. Не бегаю за игроками, не принюхиваюсь. Что вы делаете в обычной жизни — меня не интересует. Мне нужен результат на льду.
— Думаю, в пятерку попадете, — я быстро прикинул шансы «Сибири».
Юрзинов смутился.
— Нам надо попасть в
Тем временем сборная Белоруссии закончила свой трудный сезон в группе сильнейших и успешно проиграла и заключительный матч, ведя в счете. Словацкие хоккеисты выходили к людям вместе с проигравшими, фотографировались с болельщиками, не торопились уходить. Белорусы же выглядели угрюмыми. Им еще выслушивать президента.
ХОККЕЙ
Что же это была за
Никита Трямкин оказался в запасе, гулял по
— Никита ездил на все турниры со сборной, много играл за клуб в чемпионате и
Трямкин выслушал эти слова, кивнул, но подробности про повреждение только после чемпионата мира. Так вот, Никита подошел и говорит:
— У нас один шанс переиграть шведов — бить их, — сообщил он.
Я кивнул. Шведы такие. Начинаешь их колотить — они сразу теряются, стесняются и психуют.
— Но эти шведы сами нас начали бить, — продолжил Никита. — Удивительно, но это нам даже на руку.
Бить же шведы начали с Ильи Михеева, которого ткнули лицом в борт. Не знаю, почему арбитры выписали две минуты, а не больше — видимо, потому, что нападающий «Авангарда» бодро встал и поехал на смену.
Но тут к Рикарду Раккелю подъехал Богдан Киселевич, схватил соперника за майку, а Сергей Андронов толкнул игрока. Майка порвалась, что вообще тоже результат. Наши даже немного поиграли «пять на три», но не успели забить, впрочем, большинство все равно реализовали.
Наших же, к счастью, пока ругать не за что. Мы пропустили две шайбы во втором периоде, но не развалились и продолжали делать то, что советовали тренеры. Опять эти индивидуальные ошибки,
И большинство не пошло, когда наши получили две минуты после фола на Евгении Дадонове. И вообще мы прижались к воротам, хотя нам позволяли атаковать. Чего уж там. Теперь — Канада. Ради этого матча можно и проиграть.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Копенгагена.
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|Илья Воробьев
|Рикард Гренборг
|Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 58:55)
|Андерс Нильссон
|1-й период
|Рикард Ракелль
|00:30
|Адам Ларссон
|01:59
|Адам Ларссон
|01:59
|02:44
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|16:23
|Максим Шалунов
|Виктор Арвидссон
|18:39
|2-й период
|Виктор Арвидссон
|23:17
|Адриан Кемпе
|26:39
|29:18
|Максим Шалунов
|Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон, Г. Нюквист)
|29:27
|Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк)
|36:04
|3-й период
|Микаэль Викстранд
|47:08
|Маттиас Экхольм (А. Нильссон)
|п.в.
|58:55
|4
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол