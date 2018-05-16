Сборная Латвии обыграла датчан и сыграет со шведами в четвертьфинале ЧМ по хоккею
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сборная Латвии обыграла команду Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и отобралась в четвертьфинал турнира.
Встреча группы B, прошедшая во вторник в Хернинге, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Латвии, в составе которой шайбой отметился Андрис Джериньш (на 10-й минуте).
Сборная Латвии с 13 очками заняла четвертое место в группе B и в четвертьфинале чемпионата мира встретится с командой Швеции, которая набрала 20 баллов и стала первой в группе A. Хозяева турнира датчане (11 баллов) заняли пятое место и не смогли пробиться в стадию
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|15 Мая, 21:15
|Зрители 10800
|Групповой этап: Группа B
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Главные тренеры
|Боб Хартли
|Янне Карлссон
Вратари
|Элвис Мерзликинс
|Фредерик Андерсен 57:56
|1-й период
|09:14
|Андрис Джериньш (М. Индрашис)
|Йеспер I Йенсен
|16:56
|Йеспер I Йенсен
|16:56
|2-й период
|20:33
|Микелис Редлихс
|Миккель Бедкер
|23:01
|Эмиль Кристенсен
|29:04
Статистика
|2
|Штрафное время
|16
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол