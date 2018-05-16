Сборная Латвии обыграла датчан и сыграет со шведами в четвертьфинале ЧМ по хоккею

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Встреча группы B, прошедшая во вторник в Хернинге, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Латвии, в составе которой шайбой отметился Андрис Джериньш (на 10-й минуте).