Дадонов — о Канаде: Если хотим что-то выиграть, надо обыгрывать любого
Нападающий сборной России Евгений Дадонов подвёл итоги матча со Швецией (1:3) и поделился ожиданиями от игрой с Канадой в четвертьфинале.
«Проиграли, потому что забили на один гол меньше, не считая шайбы в пустые ворота. Второй период не лучший был. Не знаю, с чем связано то, что начинаем матчи хорошо, а второй период уже не в первый раз чуть ли не проваливаем. Мне сложно говорить.
Играем с канадцами? Нормально, без разницы. Если мы хотим
Не сказал бы, что шведы
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|Илья Воробьев
|Рикард Гренборг
|Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 58:55)
|Андерс Нильссон
|1-й период
|Рикард Ракелль
|00:30
|Адам Ларссон
|01:59
|Адам Ларссон
|01:59
|02:44
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|16:23
|Максим Шалунов
|Виктор Арвидссон
|18:39
|2-й период
|Виктор Арвидссон
|23:17
|Адриан Кемпе
|26:39
|29:18
|Максим Шалунов
|Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон, Г. Нюквист)
|29:27
|Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк)
|36:04
|3-й период
|Микаэль Викстранд
|47:08
|Маттиас Экхольм (А. Нильссон)
|п.в.
|58:55
|4
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол