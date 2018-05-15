«Проиграли, потому что забили на один гол меньше, не считая шайбы в пустые ворота. Второй период не лучший был. Не знаю, с чем связано то, что начинаем матчи хорошо, а второй период уже не в первый раз чуть ли не проваливаем. Мне сложно говорить.



Играем с канадцами? Нормально, без разницы. Если мы хотим что-то выиграть, надо обыгрывать любого соперника. Или мы выигрываем и идём дальше, или проигрываем. Будем настраиваться, нам без разницы, с кем играть.



Не сказал бы, что шведы чем-то удивили. Мы знали, с какой командой будем играть. Весь стадион болел за шведов, свистел нам? Уже все сыграли много игр, кто в НХЛ, кто в КХЛ. Все играли матчи, когда тебя поддерживают, когда против тебя. Не обращаю внимания», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.