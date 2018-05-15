Сборная России проиграла Швеции в матче чемпионата мира
Российские хоккеисты провели заключительный матч группового этапа на мировом первенстве.
1/21
К третьей минуте игры счет в матче был открыт, Кирилл Капризов реализовал большинство. Эта шайба стала единственной в первом периоде, и на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу россиян.
К середине второго периода сборная Швеции сравняла счет, отличился Мика Зибанеджад, воспользовавшись численным преимуществом своей команды. За четыре минуты до конца второй двадцатиминутки Рикард Ракелль вывел шведскую команду вперед, 2:1.
Под занавес третьего периода Маттиас Экхольм забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет в матче, 3:1, победа сборной Швеции.
Таким образом сборная России заняла второе место в группе А. В ¼ финала подопечные Ильи Воробьева сыграют со сборной Канады. Матч пройдет 17 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Рикард Гренборг
Вратари
|Василий Кошечкин 58:37 (В. Кошечкин 58:55)
|Андерс Нильссон
|1-й период
|Рикард Ракелль
|00:30
|Адам Ларссон
|01:59
|Адам Ларссон
|01:59
|02:44
|Кирилл Капризов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|16:23
|Максим Шалунов
|Виктор Арвидссон
|18:39
|2-й период
|Виктор Арвидссон
|23:17
|Адриан Кемпе
|26:39
|29:18
|Максим Шалунов
|Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон, Г. Нюквист)
|29:27
|Рикард Ракелль (М. Зибанежад, М. Янмарк)
|36:04
|3-й период
|Микаэль Викстранд
|47:08
|Маттиас Экхольм (А. Нильссон)
|п.в.
|58:55
Статистика
|4
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол