Сборная России проиграла Швеции в матче чемпионата мира

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К третьей минуте игры счет в матче был открыт, Кирилл Капризов реализовал большинство. Эта шайба стала единственной в первом периоде, и на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу россиян.

К середине второго периода сборная Швеции сравняла счет, отличился Мика Зибанеджад, воспользовавшись численным преимуществом своей команды. За четыре минуты до конца второй двадцатиминутки Рикард Ракелль вывел шведскую команду вперед, 2:1.

Под занавес третьего периода Маттиас Экхольм забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет в матче, 3:1, победа сборной Швеции.

Таким образом сборная России заняла второе место в группе А. В ¼ финала подопечные Ильи Воробьева сыграют со сборной Канады. Матч пройдет 17 мая.