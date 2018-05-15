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«Оценка игры сборной? О какой оценке можно говорить, если задача не выполнена? Команда покидает элитный дивизион. На следующей сезон нужно будет вернуться в элиту.



Самого себя сложно оценивать. Оценку могут дать только специалисты.