Тренер Беларуси — о вылете из элиты: О какой оценке игры сборной можно говорить?
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков подвёл итоги выступления команды на чемпионате мира-2018. Беларусь проиграла семь матчей и вылетела из элиты.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Оценка игры сборной? О какой оценке можно говорить, если задача не выполнена? Команда покидает элитный дивизион. На следующей сезон нужно будет вернуться в элиту.
Самого себя сложно оценивать. Оценку могут дать только специалисты.
Это частный случай или системный провал? Было видно, что и минское «Динамо» на протяжении всего сезона выступало не так хорошо.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter