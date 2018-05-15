Сборная России играет со Швецией в матче чемпионата мира

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К третьей минуте игры счет в матче был открыт, Кирилл Капризов реализовал большинство. Эта шайба стала единственной в первом периоде, и на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу российской команды.

К середине второго периода сборная Швеции сравняла счет, отличился Мика Зибанеджад, воспользовавшись численным преимуществом своей команды. За четыре минуты до конца второй двадцатиминутки Рикард Ракелль вывел шведскую команду вперед, 2:1.

Текстовая онлайн-трансляция матча

Напомним, что сборная России уже гарантировала себе выход в ¼ финала.

Четвертьфинальные матчи на мировом первенстве пройдут 17 мая и начнутся в 17:15 и 21:15 мск.