Сборная Канады сыграет с Россией или Швецией в ¼ финала ЧМ по хоккею
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Команда Канады со счетом 3:0 одержала победу над сборной Германии в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча состоялась на арене «Йюске-Банк- Боксен» в Хернинге.
Шайбы забросили Брейден Шенн (1-я минута), Райан
В турнирной таблице группы B сборная Канады гарантировала себе третье место, набрав 15 очков. Первыми стали финны (16), вторыми — американцы (16), немцы заняли шестое место (7) и не вышли в
На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира завершатся 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|15 Мая, 17:15
|Зрители 6200
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
|Билл Питерс
|Марко Штурм
|Дарси Кюмпер
|Никлас Тройтле
|1-й период
|00:20
|Брэйден Шенн (Р. Ньюджент-Хопкинс, К. Макдэвид)
|Маттиас Плахта
|06:17
|18:21
|Колтон Парэйко
|2-й период
|28:14
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, А. Экблад)
|Себастьян Увира
|34:23
|3-й период
|45:18
|Райан Мюррей
|49:48
|Тайсон Жост (Дж. Эдмундсон, Дж. Эберле)
|Мориц Мюллер
|53:43
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол