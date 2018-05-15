Сборная Канады сыграет с Россией или Швецией в ¼ финала ЧМ по хоккею

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Шайбы забросили Брейден Шенн (1-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (29) и Тайсон Джост (50).

В турнирной таблице группы B сборная Канады гарантировала себе третье место, набрав 15 очков. Первыми стали финны (16), вторыми — американцы (16), немцы заняли шестое место (7) и не вышли в плей-офф. Последний участник ¼ финала определится во встрече сборных Латвии и Дании, этот матч пройдет позднее во вторник. В четвертьфинале турнира канадцы сыграют со второй командой группы A, соперником североамериканцев станут россияне или шведы.

На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира завершатся 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.