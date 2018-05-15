Сборная Канады сыграет с Россией или Швецией в ¼ финала ЧМ по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швеция
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
13:15 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
17:15 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
17:15 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался США
Чехия
1/4 финала
17.05 не начался Финляндия
Швейцария
1/4 финала
17.05 не начался 2A
Канада
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33475535/
15 мая 2018, 19:42 | ТАСС

Сборная Канады сыграет с Россией или Швецией в ¼ финала ЧМ по хоккею

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Команда Канады со счетом 3:0 одержала победу над сборной Германии в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча состоялась на арене «Йюске-Банк- Боксен» в Хернинге.

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© Reuters

Шайбы забросили Брейден Шенн (1-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (29) и Тайсон Джост (50).

В турнирной таблице группы B сборная Канады гарантировала себе третье место, набрав 15 очков. Первыми стали финны (16), вторыми — американцы (16), немцы заняли шестое место (7) и не вышли в плей-офф. Последний участник ¼ финала определится во встрече сборных Латвии и Дании, этот матч пройдет позднее во вторник. В четвертьфинале турнира канадцы сыграют со второй командой группы A, соперником североамериканцев станут россияне или шведы.

На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира завершатся 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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15 Мая, 17:15 Зрители 6200 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Канада 3:0
(1:0, 1:0, 1:0)
Германия
Главные тренеры
Билл Питерс Марко Штурм
Вратари
Дарси Кюмпер Никлас Тройтле
1-й период
00:20 Брэйден Шенн (Р. Ньюджент-Хопкинс, К. Макдэвид)
Маттиас Плахта 06:17
18:21 Колтон Парэйко
2-й период
28:14 Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Макдэвид, А. Экблад)
Себастьян Увира 34:23
3-й период
45:18 Райан Мюррей
49:48 Тайсон Жост (Дж. Эдмундсон, Дж. Эберле)
Мориц Мюллер 53:43
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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