ЧМ по хоккею—2018: Беларусь пропустила семь голов от Словакии и покинула элиту
Сборная Беларуси потерпела поражение в своём заключительном матче на чемпионате мира по хоккею—2018, уступив в результативной игре Словакии со счётом 4:7.
Беларусь вылетает из элитного дивизиона ЧМ, проиграв все семь матчей в группе, у словаков две победы.
В составе сборной Беларуси точные броски на свой счёт записали Александр Китаров, Шарль Ленгле, Евгений Ковыршин и Павел Воробей. У словацкой команды дублями отметились Томаш Юрчо и Мартин Бакош, ещё по одной шайбе забросили Марек Говорка, Марек Дялога и Михал Криштоф.
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|15 Мая, 17:15
|Зрители 4857
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
Главные тренеры
|Сергей Пушков
|Крэйг Рэмзи
Вратари
|Виталий Трус
|Патрик Рибар 20:00 (М. Чильяк 20:00)
|1-й период
|Мартин Бакош (Л. Надь, А. Секера)
|00:18
|Ладислав Надь
|06:31
|09:34
|Сергей Дрозд
|Томаш Юрчо (М. Бакош, Л. Надь)
|10:07
|Доминик Граняк
|12:12
|2-й период
|Марио Грман
|21:56
|Томаш Юрчо
|28:56
|32:13
|Евгений Лисовец
|32:24
|Александр Китаров (Степан Фальковский, С. Дрозд)
|Андрей Секера
|33:23
|35:00
|Шарль Лингле (А. Левша, Дж. Плэтт)
|38:16
|Кристиан Хенкель
|3-й период
|Мартин Бакош (Л. Надь)
|47:53
|48:37
|Евгений Ковыршин (А. Павлович, М. Сушко)
|Томаш Марцинко
|49:31
|50:18
|Павел Воробей (Е. Шарангович, Дж. Плэтт)
|Томаш Юрчо (М. Бакош, Л. Надь)
|51:17
|Марек Говорка (М. Криштоф)
|54:57
|Марек Дялога
|б
|55:48
|58:28
|Михал Криштоф (Т. Юрчо, Л. Надь)
|59:42
Статистика
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол