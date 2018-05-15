ЧМ по хоккею—2018: Беларусь пропустила семь голов от Словакии и покинула элиту

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швеция
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
13:15 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
17:15 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
17:15 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался США
Чехия
1/4 финала
17.05 не начался Финляндия
Швейцария
1/4 финала
17.05 не начался 2A
Канада
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33475523/
15 мая 2018, 19:47 | Чемпионат.com

ЧМ по хоккею—2018: Беларусь пропустила семь голов от Словакии и покинула элиту

Сборная Беларуси потерпела поражение в своём заключительном матче на чемпионате мира по хоккею—2018, уступив в результативной игре Словакии со счётом 4:7.

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© Reuters

Беларусь вылетает из элитного дивизиона ЧМ, проиграв все семь матчей в группе, у словаков две победы.

В составе сборной Беларуси точные броски на свой счёт записали Александр Китаров, Шарль Ленгле, Евгений Ковыршин и Павел Воробей. У словацкой команды дублями отметились Томаш Юрчо и Мартин Бакош, ещё по одной шайбе забросили Марек Говорка, Марек Дялога и Михал Криштоф.
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15 Мая, 17:15 Зрители 4857 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Беларусь 4:7
(0:2, 2:0, 2:5)
Словакия
Главные тренеры
Сергей Пушков Крэйг Рэмзи
Вратари
Виталий Трус Патрик Рибар 20:00 (М. Чильяк 20:00)
1-й период
Мартин Бакош (Л. Надь, А. Секера) 00:18
Ладислав Надь 06:31
09:34 Сергей Дрозд
Томаш Юрчо (М. Бакош, Л. Надь) 10:07
Доминик Граняк 12:12
2-й период
Марио Грман 21:56
Томаш Юрчо 28:56
32:13 Евгений Лисовец
32:24 Александр Китаров (Степан Фальковский, С. Дрозд)
Андрей Секера 33:23
35:00 Шарль Лингле (А. Левша, Дж. Плэтт)
38:16 Кристиан Хенкель
3-й период
Мартин Бакош (Л. Надь) 47:53
48:37 Евгений Ковыршин (А. Павлович, М. Сушко)
Томаш Марцинко 49:31
50:18 Павел Воробей (Е. Шарангович, Дж. Плэтт)
Томаш Юрчо (М. Бакош, Л. Надь) 51:17
Марек Говорка (М. Криштоф) 54:57
Марек Дялога б 55:48
58:28
Михал Криштоф (Т. Юрчо, Л. Надь) 59:42
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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