Тренер США: Перед игрой с Чехией в ¼ ЧМ нам надо решить несколько проблем

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«На старте игры мы показали хороший хоккей, но потом несколько ошибок и рикошетов сделали для нас отрицательную разницу в счёте. Мы с самого начала говорили о необходимости постоянного совершенствования игры, но этого нельзя сделать, не столкнувшись с проблемами. Нам нужно решить их перед матчем с хорошей командой Чехии», — цитирует тренера USA Hockey.