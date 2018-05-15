Тренер США: Перед игрой с Чехией в ¼ ЧМ нам надо решить несколько проблем
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги матча с Финляндией на ЧМ-2018 по хоккею (2:6).
«На старте игры мы показали хороший хоккей, но потом несколько ошибок и рикошетов сделали для нас отрицательную разницу в счёте. Мы с самого начала говорили о необходимости постоянного совершенствования игры, но этого нельзя сделать, не столкнувшись с проблемами. Нам нужно решить их перед матчем с хорошей командой Чехии», — цитирует тренера USA Hockey.
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