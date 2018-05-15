Покидающий сборную Франции тренер Хендерсон: жена съест меня, если не найду работу

Сборная Франции во вторник со счетом 1:5 проиграла швейцарцам в последней игре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании. Французы заняли шестое место в группе и завершили выступление на турнире. Возглавлявший французов с 2004 года Хендерсон провел последнюю игру.

«Очень эмоциональный момент для меня, я посвятил 14 лет сборной Франции. Решение расстаться мы приняли совместно, команде нужны изменения. И появление нового тренера пойдет всем на пользу. Сейчас мне нужно передохнуть, а затем я обязательно найду новую работу. Моя жена съест меня, если я буду сидеть без дела», — сказал Хендерсон журналистам.

«На турнире в Дании у нас была задача остаться в элите, и мы сделали это. Может, не хватило еще одной победы для полного удовлетворения. Все равно это успешный сезон, желаю команде дальнейшего развития. За последние десять лет мы прошли большой путь, если раньше хоккей во Франции был, можно сказать, кухонным, то сейчас он вышел на действительно профессиональный уровень», — отметил Хендерсон.