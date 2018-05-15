Новичок «Автомобилиста» француз Да Коста не доиграл ЧМ-2018 из-за травмы голеностопа

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Сборная Франции во вторник со счетом 1:5 проиграла швейцарцам в заключительной игре группового этапа чемпионата мира. Французы заняли шестое место в группе и завершили выступление на турнире. Возглавлявший команду с 2004 года Хендерсон провел последнюю игру на посту главного тренера французов. Капитан команды Стефан Да Коста, в начале мая подписавший контракт с «Автомобилистом» (Екатеринбург), пропустил последние два матча чемпионата мира.

«У Да Косты неприятная травма голеностопа. Мы вчера попробовали его на тренировке, но не сработало. Нам очень не хватало его в атаке в последних двух матчах, но в этой ситуации у нас просто не было права рисковать здоровьем Стефана», — сказал Хендерсон журналистам.