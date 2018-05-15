История взлета и падения сборной Южной Кореи по хоккею

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Год назад сборная сенсационно вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею 2018 года, заняв второе место в группе A первого дивизиона. Южнокорейцы сумели обойти крепкие команды Казахстана и Венгрии, впервые в своей истории завоевав право участия в мировом первенстве.

Интенсивное развитие хоккея в стране началось в начале 2000-х годов, когда Южная Корея стала активно бороться за право на проведение зимних Олимпийских игр. Руководство страны понимало, что в случае победы заявки у страны должна быть крепкая хоккейная команда, а ее создание — дело не одного дня. Хоккей начали активно развивать в местных университетах, в результате уже в 2002 году национальная сборная дебютировала в первом дивизионе чемпионата мира. Спустя восемь лет команда сумела одержать первую победу, а еще через несколько лет со второй попытки закрепилась в группе А первого дивизиона.

Тренер с Кубком Стэнли

В июле 2014 года сборную Южной Кореи возглавил Джим Пэк. Он родился в Сеуле в 1967 году, но уже через год его родители переехали в Торонто, где юный Пэк стал постигать азы хоккейного мастерства. В 1985-м он был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» под 170-м номером, став первым южнокорейским хоккеистом в лучшей лиге мира. Однако ждать дебюта в составе «Питтсбурга» защитнику пришлось целых шесть сезонов, которые он провел в низших хоккейных эшелонах.

В первый же свой игровой сезон — 1990/91 Пэк вместе с «Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли, а в следующем сезоне повторил это достижение. Позднее защитник выступал за «Лос-Анджелес» и «Оттаву», где особых успехов не добился. Всего в НХЛ кореец провел 244 матча, в которых набрал 39 (6+33) очков.

Помогает Пэку в тренерском штабе сборной Южной Кореи другой уроженец Сеула — Ричард Пак. В течение карьеры он успел поиграть за шесть клубов НХЛ, а в 2004 году в составе сборной США стал бронзовым призером чемпионата мира.

Кто входит в команду

Национальная сборная Южной Кореи на протяжении последних лет полностью формировалась из игроков местных клубов. Причем 13 из них выступают за клуб «Анян Халла» — пятикратного победителя Азиатской хоккейной лиги.

В чемпионате, где помимо южнокорейских команд также выступают команды из Китая и Японии, Россия представлена на соревнованиях клубом «Сахалин» (в сезоне — 2016/17 команда добралась до финала — прим. ТАСС).

В составе сборной есть также шесть канадцев — вратарь Мэтт Далтон, защитники Алекс Плант, Эри Реган, Брайен Янг, нападающие Майкл Свифт и Брок Радунске. Далтон является основным голкипером команды, за плечами которого опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). С 2011 по 2012 год он играл за подмосковный «Витязь», а с 2012-го по 2014-й — за нижнекамский «Нефтехимик», после чего перешел в «Анян Халла».

Олимпийский опыт

Первым крупным турниром в истории южнокорейской сборной стал не чемпионат мира в Дании, а домашняя Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане, где команда выступала на правах хозяев соревнований. На групповом этапе олимпийского турнира национальная сборная проиграла все три матча командам Швейцарии, Канады и Чехии. При этом подопечные Пэка сумели забросить одну шайбу чехам, а с разгромным счетом уступили лишь однажды — швейцарцам — 0:8.

Система олимпийского турнира предполагает, что все команды после группового этапа продолжают борьбу. Для выхода в четвертьфинал корейцам предстояло встретиться с финнами. Сборная Финляндии одержала уверенную победу, но нельзя не отметить, что команда Южной Кореи целых два раза сумела поразить ворота соперника.

После бесславного завершения последнего матча южнокорейские хоккеисты целых десять минут трогательно прощались с болельщиками, совершив круг почета с флагами страны. Игроки бесчисленное количество раз поклонились трибунам, а главный тренер команды Джим Пэк не смог сдержать слез. Не менее эмоционально отреагировали на провальное выступление на Играх и несколько игроков.

Дебютный чемпионат мира

У тренерского штаба южнокорейцев было чуть более двух месяцев, чтобы разобрать ошибки домашней Олимпиады перед чемпионатом мира в Дании. Команда была определена в группу B, где ее соперниками стали крайне сильные команды — сборные Канады, США и Финляндии, хозяйка турнира — команда Дании, серебряные призеры Олимпиады — немцы, а также крепкие команды Латвии и Норвегии. С последними подопечным Пэка и предстояло вести основную борьбу за право остаться в элитном дивизионе чемпионата мира.

Сам специалист прекрасно понимал расклад сил, поэтому воздержался от громких заявлений перед началом турнира о том, что его сборной нужно во что бы то ни стало сохранить «прописку» в элите. По мнению Пэка, для игроков и тренерского штаба гораздо важнее было почерпнуть опыт, который должен пойти на благо будущему развитию команды и вида спорта в стране.

В итоге южнокорейцы потерпели шесть поражений в шести матчах на старте турнира с общим счетом 4:45, пропустив десять шайб от канадцев, а 13 — от американцев. Судьба сохранения места в элите должна была решиться в заключительном матче чемпионата против норвежцев. Для этого сборной Южной Кореи необходимо было побеждать в основное время, но в итоге команда с задачей не справилась. Норвежцы трижды поразили ворота соперника, сохранив свои в неприкосновенности.

Как отметил ранее глава Датской федерации хоккея? и главный организатор первенства мира — 2018 Хенрик Бах Нильсен, южнокорейцам не стоит расстраиваться из-за крупных поражений. Во многих мировых сборных собраны лучшие представители НХЛ, которые не имели возможности выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане из-за решения руководства лиги не прерывать регулярный чемпионат на время проведения олимпийского турнира.

Южнокорейцы возвращаются в группу A первого дивизиона, и крайне трудно сказать, когда им вновь посчастливится оказаться в элите.

Дмитрий Рачицкий