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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швеция
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
13:15 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
17:15 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33472710/
15 мая 2018, 16:01 | Чемпионат.com

Финны — самая шальная команда ЧМ. Ахо отправил США к Пастрняку и Крейчи

Финны выиграли группу В и отправили американцев на свидание к Пастрняку и Крейчи.

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До старта последнего дня группового этапа финны и американцы занимали две верхние строчки в группе В: сборная США имела в активе 16 очков, и на неё сборная России не имела шансов попасть в четвертьфинале. С финнами, которыми были на второй строчке, и имели на счету 13 баллов, были различные варианты.

Какая именно Финляндия настоящая — так, которая уступила датчанам и немцам, или же та, которая играючи одолела Канаду, должен был дать ответ матч со «звёздно-полосатыми». У сборной США в последних двух турах появились солидные новые игроки — обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Ник Бонино и защитник «Бостона» Чарли Макэвой, который сразу же стал «феерить» набрав 7 (3+4) очков в двух матчах.

Хитрый Ахо, подлый Кейн

Матч стартовал с атак американской сборной. Уже на пятой минуте нападающий Брайан Гиббонс имел прекрасный шанс открыть счёт: форвард, оставленный без присмотра, бросал с пятачка абсолютно без помех, но голкипер Харри Сятери играючи выловил шайбу из-под перекладины. Финны ответили на это массированной атакой в середине двадцатиминутки, которая завершилась курьёзным голом в ворота Кейта Кинкейда. Бросок Себастьяна Ахо из угла площадки пришёлся во вратарский блин, после чего голкипер неловко забросил шайбу в сетку собственных ворот.

Ближе к концу периода Ахо заработал большинство для своей команды, убежав от Аткинсона, который пытался остановить его зацепом клюшкой, но реализовать численный перевес «львам» не удалось. Впрочем, горевать о этом финнам не дали тот же Ахо и чудной отскок от борта, в результате которого шайба выскочила прямо на пятачок у ворот Кинкейда — абсолютно все кроме Ахо ждали её прокат по борту.

Второй период стартовал с обоюдных атак, но постепенно американцы стали наращивать активность и стали очень близки к голу. Крайдер, Ларкин и Ли имели хорошие шансы, атакуя ворота Сятери с неплохих позиций, но каждый раз сборной США не хватало то точности, то скорости принятия финального решения. Финны перешли на игру на контратаках, одна из которых вполне могла завершиться третьей заброшенной шайбой «львов», но Микко Рантанен промахнулся мимо дальнего угла, бросая с вершины левого круга. Чуть позже Вилле Покка имел великолепную возможность поразить ближнюю девятку броском со средней дистанции, но шайбу после его выстрела кончиком клюшки задел Кейт Кинкейд.
А вот за пару минут до второго перерыва голкипер из «Нью-Джерси Дэвилз» откровенно сплоховал. Отбив перед собой дальний выстрел Маркуса Нутиваары он дал возможность Рантанену добить шайбу в сетку, и для того, чтобы отыграть дефицит в три шайбы, американцам нужно было прикладывать сверхусилия.

Не имея возможностей забить, американцы принялись хамить. Одним из очень спорных поступков отметился Патрик Кейн, который поступил совсем не как суперзвезда мирового уровня, толкнув клюшкой Рантанена в спину, когда тот спокойно катил на смену и не владел шайбой. Стремясь защитить Кейна от стычки, американцы нарушили численный состав, и это стоило «звёздно-полосатым» четвёртой пропущенной шайбы: едва оштрафованный игрок успел выйти со скамейки для плохих парней, как Марко Анттила удачно сыграл на добивании. Этот гол лишил интриги концовку, в которой подопечные Джеффа Блэшилла очень старались, но не смогли продемонстрировать ничего интересного и потерпели закономерное поражение.

Единственное, что могут поставить себе в заслугу хоккеисты из США — так это тот факт, что американцы забросили в ворота финнов на одну шайбу больше, чем Канада.

Таким образом, стали известны две четвертьфинальная пары — сборная США сыграет с чешской командой, а финская сборная будет играть со сборной Швейцарии. В случае, если Канада обыграет Германию, то выйдет в четвертьфинал с третьего места в группе и будет играть со вторым местом в группе А, которое пока занимает сборная России.
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15 Мая, 13:15 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Финляндия 6:2
(2:0, 1:0, 3:2)
США
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Джефф Блэшилл
Вратари
Харри Сятери Кейт Кинкейд 51:18 (К. Кинкейд 51:33-55:16, К. Кинкейд 56:45)
1-й период
05:55 Мика Койвисто
10:17 Себастьян Ахо (В-М. Савинайнен)
Кэм Аткинсон 12:55
17:15 Себастьян Ахо (М. Нутиваара)
19:57 Эли Толванен
2-й период
37:51 Микко Рантанен (М. Нутиваара, Мик. Гранлунд)
3-й период
45:15
47:42 Марко Анттила (С. Маннинен)
47:55 Микко Рантанен
50:00 Мика Койвисто
Патрик Кейн (Ч. Макэвой) 51:33
Дилан Ларкин 52:06
53:57 Каспери Капанен (Э. Толванен, В-М. Савинайнен)
Дерек Райан (П. Кейн, К. Крайдер) 54:44
56:45 п.в. Себастьян Ахо (Т. Кивисте)
Блейк Коулман 57:13
Нил Пионк 59:11
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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