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До старта последнего дня группового этапа финны и американцы занимали две верхние строчки в группе В: сборная США имела в активе 16 очков, и на неё сборная России не имела шансов попасть в четвертьфинале. С финнами, которыми были на второй строчке, и имели на счету 13 баллов, были различные варианты.

Какая именно Финляндия настоящая — так, которая уступила датчанам и немцам, или же та, которая играючи одолела Канаду, должен был дать ответ матч со «звёздно-полосатыми». У сборной США в последних двух турах появились солидные новые игроки — обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Ник Бонино и защитник «Бостона» Чарли Макэвой, который сразу же стал «феерить» набрав 7 (3+4) очков в двух матчах.

Хитрый Ахо, подлый Кейн

Матч стартовал с атак американской сборной. Уже на пятой минуте нападающий Брайан Гиббонс имел прекрасный шанс открыть счёт: форвард, оставленный без присмотра, бросал с пятачка абсолютно без помех, но голкипер Харри Сятери играючи выловил шайбу из-под перекладины. Финны ответили на это массированной атакой в середине двадцатиминутки, которая завершилась курьёзным голом в ворота Кейта Кинкейда. Бросок Себастьяна Ахо из угла площадки пришёлся во вратарский блин, после чего голкипер неловко забросил шайбу в сетку собственных ворот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Aho's second goal of <a href="https://twitter.com/hashtag/FINvsUSA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FINvsUSA</a> came from a strange bounce off the glass that caught everyone but him off guard <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/5VHQetVtlz">pic.twitter.com/5VHQetVtlz</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/996350501389193216?ref_src=twsrc%5Etfw">15 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ближе к концу периода Ахо заработал большинство для своей команды, убежав от Аткинсона, который пытался остановить его зацепом клюшкой, но реализовать численный перевес «львам» не удалось. Впрочем, горевать о этом финнам не дали тот же Ахо и чудной отскок от борта, в результате которого шайба выскочила прямо на пятачок у ворот Кинкейда — абсолютно все кроме Ахо ждали её прокат по борту.

Второй период стартовал с обоюдных атак, но постепенно американцы стали наращивать активность и стали очень близки к голу. Крайдер, Ларкин и Ли имели хорошие шансы, атакуя ворота Сятери с неплохих позиций, но каждый раз сборной США не хватало то точности, то скорости принятия финального решения. Финны перешли на игру на контратаках, одна из которых вполне могла завершиться третьей заброшенной шайбой «львов», но Микко Рантанен промахнулся мимо дальнего угла, бросая с вершины левого круга. Чуть позже Вилле Покка имел великолепную возможность поразить ближнюю девятку броском со средней дистанции, но шайбу после его выстрела кончиком клюшки задел Кейт Кинкейд.

А вот за пару минут до второго перерыва голкипер из «Нью-Джерси Дэвилз» откровенно сплоховал. Отбив перед собой дальний выстрел Маркуса Нутиваары он дал возможность Рантанену добить шайбу в сетку, и для того, чтобы отыграть дефицит в три шайбы, американцам нужно было прикладывать сверхусилия.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rantanen widens <a href="https://twitter.com/leijonat?ref_src=twsrc%5Etfw">@leijonat</a>'s lead as they head into the third period <a href="https://twitter.com/hashtag/FINvsUSA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FINvsUSA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/RAS6kv9nrD">pic.twitter.com/RAS6kv9nrD</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/996354281853800449?ref_src=twsrc%5Etfw">15 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Не имея возможностей забить, американцы принялись хамить. Одним из очень спорных поступков отметился Патрик Кейн, который поступил совсем не как суперзвезда мирового уровня, толкнув клюшкой Рантанена в спину, когда тот спокойно катил на смену и не владел шайбой. Стремясь защитить Кейна от стычки, американцы нарушили численный состав, и это стоило «звёздно-полосатым» четвёртой пропущенной шайбы: едва оштрафованный игрок успел выйти со скамейки для плохих парней, как Марко Анттила удачно сыграл на добивании. Этот гол лишил интриги концовку, в которой подопечные Джеффа Блэшилла очень старались, но не смогли продемонстрировать ничего интересного и потерпели закономерное поражение.

Единственное, что могут поставить себе в заслугу хоккеисты из США — так это тот факт, что американцы забросили в ворота финнов на одну шайбу больше, чем Канада.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">GOOD GOAL! Here's Anttila's marker that puts <a href="https://twitter.com/leijonat?ref_src=twsrc%5Etfw">@leijonat</a> ahead 4-0 <a href="https://twitter.com/hashtag/FINvsUSA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FINvsUSA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/6PL3pYRbzC">pic.twitter.com/6PL3pYRbzC</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/996362361442222080?ref_src=twsrc%5Etfw">15 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Таким образом, стали известны две четвертьфинальная пары — сборная США сыграет с чешской командой, а финская сборная будет играть со сборной Швейцарии. В случае, если Канада обыграет Германию, то выйдет в четвертьфинал с третьего места в группе и будет играть со вторым местом в группе А, которое пока занимает сборная России.