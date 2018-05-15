ЧМ по хоккею—2018: Швейцария победила Францию, обеспечив себе выход в плей-офф
Команда Швейцарии победила команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 5:1.
Таким образом, швейцарская сборная обеспечила себе выход в
Голы в свой актив записали игроки сборной Швейцарии Грегори Хофман, Энцо Корви, Рамон Унтерзандер, Кевин Фиала и Симон Мозер. У Франции заброшенной шайбой отметился Гийом Леклер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Дэйв Хендерсон
Вратари
|Леонардо Дженони
|Флориан Арди
|1-й период
|12:21
|Грегори Хофманн (Г. Хас, М. Мюллер)
|15:09
|Энцо Корви (Н. Нидеррайтер, Т. Майер)
|Юго Галле
|19:56
|2-й период
|Александр Тексье
|25:36
|Кевин Эккефей
|25:36
|32:17
|Валентин Клеро
|35:22
|37:12
|Рамон Унтерзандер (Р. Йоси, Э. Корви)
|3-й период
|42:21
|Кевин Фиала (М. Фора, Г. Хас)
|Гийом Леклер (Ф. Шакиашвили, Ж. Перре)
|43:10
|49:39
|Ноа Род
|52:09
|Энцо Корви
|53:46
|Симон Мозер (Д. Вермин, М. Мюллер)
|58:52
|Мирко Мюллер
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол