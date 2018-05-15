Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду
И у нас будут очень хорошие шансы на выход в полуфинал.
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Видимо, что-то случилось...
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Александр Рожков
К концу группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018 расстановка сил в целом не изменилась. Сборная России
Но у сборной России есть преимущество, по крайне мере, перед Канадой — нашему самому вероятному сопернику по четвертьфиналу. Мы уступили чехам, наверное, проиграем шведам, но свои задачи на групповом этапе уже решили.
Россия — единственная
Канада
Канадцы мощно стартовали, выдав
Крупно уступив финнам, их тренерский штаб не придумал ничего лучше, как перетасовать все звенья накануне игры с Латвией. Будь эти 1:5 случайным недоразумением, канадцы бы разорвали любого соперника в следующей встрече. Вместо этого они промучились весь матч с Латвией, снова забросив одну шайбу в основное время и вырвав победу в овертайме благодаря голу Коннора Макдэвида. Беззубость в атаке, отсутствие внятной комбинационной игры и злости (последнее совсем несвойственно для канадцев). До сегодняшнего игрового дня всего два игрока «кленовых листьев» набрали больше пяти очков на турнире. Для сравнения: у Чехии — четыре, у Швеции и Финляндии — по пять, у России — шесть, у США — семь.
Главный бомбардир сборной Канады, конечно же, Макдэвид. Всем известно, что это хоккеист с другой планеты, но вопрос в другом: тянет ли он на роль капитана сборной Канады? Именно в плане умения объединить команду в тяжелый момент. Не всегда лучший хоккеист в команде должен быть капитаном. В 19 лет Коннор стал самым молодым капитаном в истории НХЛ, но при нём «Эдмонтон» лишь раз пробился в
И, наконец, самое слабое звено канадцев — вратари. Кемпер и Макэлинни здорово бы смотрелись в чемпионате Словакии, но на чемпионате мира они слабее даже Элвиса Мерзликина из сборной Латвии.
Дания
Самый неудобный из возможных соперников для сборной России в четвертьфинале. Это уже и близко не та сборная Дании, которую можно было обыграть с разницей в 5−7 шайб. Датчане играют в элитном дивизионе чемпионата мира с 2003 года, они выходили в ¼ финала на ЧМ-2010 и ЧМ-2016, а сейчас собрали сильнейшую команду в своей истории.
У них лучший вратарь на турнире. Фредерик Андерсен имеет большой опыт игры в
Но главная проблема, с которой могут столкнуться россияне в матче с Данией — это психология. Поражение от Канады не станет провалом, а вылет от Дании запомнят надолго. Переполненные трибуны будут поддерживать команду, которой нечего терять, и которая может преподнести сенсацию. Это знают сами датчане, это знает сборная России. Не верите — спросите у финнов. А у большинства наших ребят ещё нет опыта игры в стрессовых ситуациях. И чем дольше Андерсен будет оставлять Данию в игре, тем меньше шансов будет у нас на итоговый успех.
Латвия
Для начала латвийцам нужно обыграть датчан. Но, если это случится, сборная России
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