Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швеция
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
13:15 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
13:15 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
17:15 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33472259/
15 мая 2018, 15:50 | Чемпионат.com

Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду

И у нас будут очень хорошие шансы на выход в полуфинал.

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© РИА "Новости"
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Александр Рожков

К концу группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018 расстановка сил в целом не изменилась. Сборная России по-прежнему уступает по составу практически всем топ-сборным, а это очень важный фактор. Сколько было примеров, когда команда неровно проходила групповой этап, а в плей-офф доходила до финала. В кубковых матчах мастерство решает очень многое и в Дании это не наш козырь.

Но у сборной России есть преимущество, по крайне мере, перед Канадой — нашему самому вероятному сопернику по четвертьфиналу. Мы уступили чехам, наверное, проиграем шведам, но свои задачи на групповом этапе уже решили. Во-первых, гарантировали себе, как минимум, второе место в группе, избавив себя от необходимости переезжать на ¼ финала из Копенгагена в Хернинг. Во-вторых, выстроили систему игры, определились со звеньями и создали команду, где тренерский штаб и игроки говорят на одном языке и получают удовольствие от работы.

Россия — единственная топ-сборная на групповом этапе без незапланированных очковых потерь. Именно за счёт этого, проиграв чехам, мы оказались выше их в турнирной таблице. Канада и США не смогли обыграть в основное время Латвию, Финляндия проиграла Дании и Германии, а Швеция потеряла балл в матче со Словакией. И после победы финнов над американцами нам нужно не думать о том, как попасть на Данию или Латвию в четвертьфинале. Поражение от шведов не станет катастрофой. Пусть Канада нас боится.

Канада

Канадцы мощно стартовали, выдав матч-шедевр с США, а затем разгромив Южную Корею, Данию и Норвегию. Но количество заброшенных шайб в таких матчах не значит практически ничего, важно выстроить команду и найти лучшие сочетания в звеньях. Канадцы этого не сделали.

Крупно уступив финнам, их тренерский штаб не придумал ничего лучше, как перетасовать все звенья накануне игры с Латвией. Будь эти 1:5 случайным недоразумением, канадцы бы разорвали любого соперника в следующей встрече. Вместо этого они промучились весь матч с Латвией, снова забросив одну шайбу в основное время и вырвав победу в овертайме благодаря голу Коннора Макдэвида. Беззубость в атаке, отсутствие внятной комбинационной игры и злости (последнее совсем несвойственно для канадцев). До сегодняшнего игрового дня всего два игрока «кленовых листьев» набрали больше пяти очков на турнире. Для сравнения: у Чехии — четыре, у Швеции и Финляндии — по пять, у России — шесть, у США — семь.

Главный бомбардир сборной Канады, конечно же, Макдэвид. Всем известно, что это хоккеист с другой планеты, но вопрос в другом: тянет ли он на роль капитана сборной Канады? Именно в плане умения объединить команду в тяжелый момент. Не всегда лучший хоккеист в команде должен быть капитаном. В 19 лет Коннор стал самым молодым капитаном в истории НХЛ, но при нём «Эдмонтон» лишь раз пробился в плей-офф. С Сидни Кросби, с которым активно сравнивают Макдэвида, у «Питтсбурга» был всего один сезон без плей-офф (самый первый), у «Эдмонтона» с Коннором уже два. Пока тренеры и игроки сборной Канады не слышат друг друга, и часть вины за это лежит на капитане. Здесь у нас точно будет преимущество в лице мудрого Павла Валерьевича.

И, наконец, самое слабое звено канадцев — вратари. Кемпер и Макэлинни здорово бы смотрелись в чемпионате Словакии, но на чемпионате мира они слабее даже Элвиса Мерзликина из сборной Латвии.

Дания

Самый неудобный из возможных соперников для сборной России в четвертьфинале. Это уже и близко не та сборная Дании, которую можно было обыграть с разницей в 5−7 шайб. Датчане играют в элитном дивизионе чемпионата мира с 2003 года, они выходили в ¼ финала на ЧМ-2010 и ЧМ-2016, а сейчас собрали сильнейшую команду в своей истории.

У них лучший вратарь на турнире. Фредерик Андерсен имеет большой опыт игры в плей-офф НХЛ и способен выиграть отдельно взятый матч чуть ли не в одиночку. У датчан есть четыре форварда из НХЛ (Бёдкер, Бьёркстранд, Хансен и Нильсен), есть хорошо знакомые нам по «Йокериту» Йенсен и Регин, есть защитник под большинство Филип Ларсен. В их составе всего два игрока из чемпионата Дании, а остальные играют в КХЛ, АХЛ, Швеции, Финляндии и Германии.

Но главная проблема, с которой могут столкнуться россияне в матче с Данией — это психология. Поражение от Канады не станет провалом, а вылет от Дании запомнят надолго. Переполненные трибуны будут поддерживать команду, которой нечего терять, и которая может преподнести сенсацию. Это знают сами датчане, это знает сборная России. Не верите — спросите у финнов. А у большинства наших ребят ещё нет опыта игры в стрессовых ситуациях. И чем дольше Андерсен будет оставлять Данию в игре, тем меньше шансов будет у нас на итоговый успех.

Латвия

Для начала латвийцам нужно обыграть датчан. Но, если это случится, сборная России как-нибудь решит проблему Мерзликина и выйдет в полуфинал. Самоотверженностью, дисциплиной и выполнением тренерского задания команда Боба Хартли нас не удивит.
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