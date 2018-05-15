Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду

Александр Рожков

К концу группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018 расстановка сил в целом не изменилась. Сборная России по-прежнему уступает по составу практически всем топ-сборным, а это очень важный фактор. Сколько было примеров, когда команда неровно проходила групповой этап, а в плей-офф доходила до финала. В кубковых матчах мастерство решает очень многое и в Дании это не наш козырь.

Но у сборной России есть преимущество, по крайне мере, перед Канадой — нашему самому вероятному сопернику по четвертьфиналу. Мы уступили чехам, наверное, проиграем шведам, но свои задачи на групповом этапе уже решили. Во-первых, гарантировали себе, как минимум, второе место в группе, избавив себя от необходимости переезжать на ¼ финала из Копенгагена в Хернинг. Во-вторых, выстроили систему игры, определились со звеньями и создали команду, где тренерский штаб и игроки говорят на одном языке и получают удовольствие от работы.

Россия — единственная топ-сборная на групповом этапе без незапланированных очковых потерь. Именно за счёт этого, проиграв чехам, мы оказались выше их в турнирной таблице. Канада и США не смогли обыграть в основное время Латвию, Финляндия проиграла Дании и Германии, а Швеция потеряла балл в матче со Словакией. И после победы финнов над американцами нам нужно не думать о том, как попасть на Данию или Латвию в четвертьфинале. Поражение от шведов не станет катастрофой. Пусть Канада нас боится.

Канада

Канадцы мощно стартовали, выдав матч-шедевр с США, а затем разгромив Южную Корею, Данию и Норвегию. Но количество заброшенных шайб в таких матчах не значит практически ничего, важно выстроить команду и найти лучшие сочетания в звеньях. Канадцы этого не сделали.

Крупно уступив финнам, их тренерский штаб не придумал ничего лучше, как перетасовать все звенья накануне игры с Латвией. Будь эти 1:5 случайным недоразумением, канадцы бы разорвали любого соперника в следующей встрече. Вместо этого они промучились весь матч с Латвией, снова забросив одну шайбу в основное время и вырвав победу в овертайме благодаря голу Коннора Макдэвида. Беззубость в атаке, отсутствие внятной комбинационной игры и злости (последнее совсем несвойственно для канадцев). До сегодняшнего игрового дня всего два игрока «кленовых листьев» набрали больше пяти очков на турнире. Для сравнения: у Чехии — четыре, у Швеции и Финляндии — по пять, у России — шесть, у США — семь.

Главный бомбардир сборной Канады, конечно же, Макдэвид. Всем известно, что это хоккеист с другой планеты, но вопрос в другом: тянет ли он на роль капитана сборной Канады? Именно в плане умения объединить команду в тяжелый момент. Не всегда лучший хоккеист в команде должен быть капитаном. В 19 лет Коннор стал самым молодым капитаном в истории НХЛ, но при нём «Эдмонтон» лишь раз пробился в плей-офф. С Сидни Кросби, с которым активно сравнивают Макдэвида, у «Питтсбурга» был всего один сезон без плей-офф (самый первый), у «Эдмонтона» с Коннором уже два. Пока тренеры и игроки сборной Канады не слышат друг друга, и часть вины за это лежит на капитане. Здесь у нас точно будет преимущество в лице мудрого Павла Валерьевича.

И, наконец, самое слабое звено канадцев — вратари. Кемпер и Макэлинни здорово бы смотрелись в чемпионате Словакии, но на чемпионате мира они слабее даже Элвиса Мерзликина из сборной Латвии.

Дания

Самый неудобный из возможных соперников для сборной России в четвертьфинале. Это уже и близко не та сборная Дании, которую можно было обыграть с разницей в 5−7 шайб. Датчане играют в элитном дивизионе чемпионата мира с 2003 года, они выходили в ¼ финала на ЧМ-2010 и ЧМ-2016, а сейчас собрали сильнейшую команду в своей истории.

У них лучший вратарь на турнире. Фредерик Андерсен имеет большой опыт игры в плей-офф НХЛ и способен выиграть отдельно взятый матч чуть ли не в одиночку. У датчан есть четыре форварда из НХЛ (Бёдкер, Бьёркстранд, Хансен и Нильсен), есть хорошо знакомые нам по «Йокериту» Йенсен и Регин, есть защитник под большинство Филип Ларсен. В их составе всего два игрока из чемпионата Дании, а остальные играют в КХЛ, АХЛ, Швеции, Финляндии и Германии.

Но главная проблема, с которой могут столкнуться россияне в матче с Данией — это психология. Поражение от Канады не станет провалом, а вылет от Дании запомнят надолго. Переполненные трибуны будут поддерживать команду, которой нечего терять, и которая может преподнести сенсацию. Это знают сами датчане, это знает сборная России. Не верите — спросите у финнов. А у большинства наших ребят ещё нет опыта игры в стрессовых ситуациях. И чем дольше Андерсен будет оставлять Данию в игре, тем меньше шансов будет у нас на итоговый успех.

Латвия