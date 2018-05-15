Шведы потеряли из-за травм двух хоккеистов перед игрой со сборной России на ЧМ

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Шведы во вторник сыграют со сборной России в заключительной игре группового этапа чемпионата мира, проходящего в Дании. Победитель встречи выйдет в плей-офф с первого места.

По информации РИА Новости, полученные в игре против швейцарцев травмы больше не позволят шведским хоккеистам сыграть на турнире в Дании.