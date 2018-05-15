Шведы потеряли из-за травм двух хоккеистов перед игрой со сборной России на ЧМ
Сборная Швеции в матче с командой России не сможет рассчитывать на защитника «Чикаго» Эрика Густафссона и форварда Элиаса Петтерссона из «Векше» в связи с травмами, сообщили РИА Новости в
пресс-службе национальной команды.
Шведы во вторник сыграют со сборной России в заключительной игре группового этапа чемпионата мира, проходящего в Дании. Победитель встречи выйдет в
По информации РИА Новости, полученные в игре против швейцарцев травмы больше не позволят шведским хоккеистам сыграть на турнире в Дании.
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