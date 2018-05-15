Канадские хоккеисты обыграли латвийцев и обеспечили место в плей-офф ЧМ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антони Бовилье (3-я минута) и Коннор Макдэвид (61), у проигравших отличился Кристиан Рубинс (42).

В турнирной таблице группы B сборная Канады занимает третье место, набрав 12 очков. Канадцы не опустятся ниже четвертого места и сыграют в плей-офф чемпионата мира. Латвийцы с 10 очками идут пятыми.

В заключительном матче группового этапа сборная Канады 15 мая сыграет с командой Германии, латвийцы встретятся с датчанами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.