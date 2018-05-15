Канадские хоккеисты обыграли латвийцев и обеспечили место в плей-офф ЧМ
ТАСС, 14 мая. Сборная Канады в овертайме одержала победу над командой Латвии со счетом 2:1 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антони Бовилье (3-я минута) и Коннор Макдэвид (61), у проигравших отличился Кристиан Рубинс (42).
В турнирной таблице группы B сборная Канады занимает третье место, набрав 12 очков. Канадцы не опустятся ниже четвертого места и сыграют в
В заключительном матче группового этапа сборная Канады 15 мая сыграет с командой Германии, латвийцы встретятся с датчанами.
На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|14 Мая, 21:15
|Зрители 2966
|Групповой этап: Группа B
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|Билл Питерс
|Боб Хартли
|Дарси Кюмпер
|Кристерс Гудлевскис
|1-й период
|02:51
|Энтони Бовилье (Ж-Г. Пажо, М. Барзал)
|2-й период
|21:03
|Колтон Парэйко
|33:01
|Джордан Эберле
|3-й период
|Кристиан Рубинс (Рих. Букартс, Т. Блюгерс)
|41:50
|Андрис Джериньш
|43:24
|Ральфс Фрейбергс
|49:35
|Овертайм
|60:46
|Коннор Макдэвид (Р. Ньюджент-Хопкинс)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол