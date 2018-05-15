Сборная Чехии обыграла команду Австрии в матче чемпионата мира по хоккею
КОПЕНГАГЕН, 14 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии одержала победу над командой Австрии со счетом 4:3 в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча прошла в Копенгагене.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гика (1-я и 50-я минуты), Филип Хитил (3) и Доминик Кубалик (26). У проигравших отличились Константин Комарек (18) и Михаэль Раффль (51, 58).
В турнирной таблице группы A сборная Чехии, завершившая выступление на групповом этапе, обеспечила себе третье место, набрав 15 очков. В четвертьфинале турнира чехи сыграют с командой, которая займет второе место в группе B. Австрийцы с четырьмя очками остались седьмыми.
На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|Йозеф Яндач
|Роджер Бадер
|Павел Францоуз
|Давид Киккерт 59:55
|1-й период
|00:31
|Томаш Гика (Д. Кубалик, Л. Шулак)
|02:27
|Филип Хитил (Я. Крейчик)
|Михаэль Раффль
|10:48
|Константин Комарек (Ф. Хофер)
|17:45
|2-й период
|21:53
|Михал Ржепик
|25:46
|Доминик Кубалик (Т. Гика, М. Нечас)
|33:45
|Роман Червенка
|3-й период
|42:16
|Филип Хитил
|42:37
|Михал Ржепик
|Томас Хундертпфунд
|49:24
|49:51
|Томаш Гика (Д. Кубалик, Р. Факса)
|Михаэль Раффль (К. Унтервегер, Л. Хаудум)
|50:53
|Михаэль Раффль (К. Комарек, М. Шумниг)
|57:18
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол