Сборная Чехии обыграла команду Австрии в матче чемпионата мира по хоккею

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гика (1-я и 50-я минуты), Филип Хитил (3) и Доминик Кубалик (26). У проигравших отличились Константин Комарек (18) и Михаэль Раффль (51, 58).

В турнирной таблице группы A сборная Чехии, завершившая выступление на групповом этапе, обеспечила себе третье место, набрав 15 очков. В четвертьфинале турнира чехи сыграют с командой, которая займет второе место в группе B. Австрийцы с четырьмя очками остались седьмыми.

На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.