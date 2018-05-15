Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России

Сборная России одолела словаков со счётом 4:0 в своём шестом матче на чемпионате мира, проходящем в Дании. По итогам противостояния выставляем оценки всем сочетаниям национальной команды.

Вратарь

Игорь Шестёркин — 8,5

В своём втором полноценном матче на турнире Шестёркину пришлось несколько раз спасать команду. Хотя после первого периода казалось, что вратарь, как и в противостоянии с белорусами, останется без работы.



Всё-таки Шестёркину не дали заскучать в рамке. Возникали неприятные моменты, как в ситуации с броском Юрчо на экваторе встречи. До этого Буц отлично выкатывался, но и здесь Шестёркин был начеку. Несколько раз голкипер выручал в те минуты, когда россияне находились в меньшинстве. Дважды Игорь справлялся с бросками Граняка. Поэтому вклад вратаря в сегодняшнюю сухую победу значителен, в отличие от трёх первых встреч. В игре против словаков Шестёркин отразил все 23 броска по своим воротам. Вновь убеждаемся, что у россиян есть надёжный второй номер.

Защитники

Владислав Гавриков — Богдан Киселевич — 7,5

Снова лучшую оценку среди игроков обороны получает первая пара. И если в выполнении непосредственных обязанностей преуспели все, пусть и за вычетом отдельных редких эпизодов, то в атаке Гавриков сыграл полезнее остальных. Именно с его подключения началась первая голевая атака сборной России. Киселевич тоже периодически подключался, выдал пару блестящих передач, которые потенциально могли стать предголевыми.



Вскользь сказано об ошибках. Когда Буц выкатился на оперативный простор и бросал с близкой дистанции, на льду находилась первая пара защитников. Такие эпизоды — разовые. Они могут возникать, поэтому и нужен отличный голкипер, игру которого мы уже отметили. Но и оборонцы максимально затруднили жизнь словацким нападающим, которые долго время владели шайбой, не зная, как обострить ситуацию. В очередной раз повторяем, что Гавриков и Киселевич отлично играют один в один, буквально не давая пространства противнику. Возможно, в игре с более мастеровитым соперником всё сложится иначе. А матч против словаков Гавриков и Киселевич могут занести себе в актив.

Никита Нестеров — Никита Зайцев — 7,0

Эта пара могла получить более высокую оценку, но в матчах с соперниками, которые позволяют вольготно себя чувствовать в своей зоне, недостаточно уходить с положительным показателем полезности. Нужно ещё и очки набирать. И к этой паре данное замечание относится в первую очередь, потому что оба Никиты лучше остальных защитников приспособлены к игре возле чужих владений. Им доверяют место в большинстве, поскольку у обоих в арсенале есть отличный бросок с дальней дистанции. А Зайцев может ещё и максимально обостряющий пас сделать, что уже нам показала игра с чехами. Однако ни один из бросков успехом не увенчался. В большинстве мы сегодня не отличились. И в этом аспекте мы можем прибавлять, в том числе и за счёт второй пары.



Что касается игры в своей зоне, то сегодня хоккеисты не любезничали и не давали с завидной регулярностью словакам атаковать наши ворота из убойных позиций. Поэтому Нестеров и Зайцев получают достойную оценку.

Егор Яковлев — Алексей Береглазов — 6,5

В этой встрече третья пара обороны смотрелась значительно лучше, чем в матче против швейцарцев. Безусловно, не без огрехов. Так, в середине второго периода Юрчо обыграл именно Береглазова, после чего последовал неплохой бросок. Яковлев едва не повторил трюк из предыдущей игры, выполнив в третьем периоде неточную передачу в своей зоне. Однако без ошибок не обходится ни одна игра сборной России, начиная с четвёртого поединка на этом турнире. Ошибается и шведская команда, которую возвели в статус фаворита чемпионата мира. Вопрос в том, какая реакция следует на эти ошибки, как ляп этот исправляется. И в количестве неточностей, естественно. Сегодня брака — в том числе и у третьей пары обороны — не так много, чтобы заявлять, что шансов у россиян в предстоящем матче нет.

Никита Трямкин — 5,5

Номинально седьмой защитник реже остальных появлялся на льду среди игроков обороны. И нужно очень постараться, чтобы за восемь минут схлопотать два удаления. Хорошо, что у словаков не такая мощная бригада большинства, как у швейцарцев, которые уже наказывали россиян за нарушения. Однако это вовсе не означает, что нужно закрыть глаза на проступки Трямкина, даже если в меньшинстве партнёрам удалось выстоять. Снижаем оценку защитнику за удаления. Противовеса нет, в атаке Никита не был заметен. Поэтому сегодня он получает самый низкий балл в составе сборной России.

Нападающие

Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов — 7,5

Ударное звено поучаствовало лишь в одной голевой комбинации. Для тройки Гусев-Дацюк-Капризов явление довольно редкое. И всё же звено по-прежнему в полном порядке. Помимо прекрасного гола, у ключевых игроков сборной находились и другие возможности для взятия. Только в стартовой двадцатиминутке у ведущего звена было ещё четыре шанса, но каждый раз чего-то недоставало. И почти все смены эта тройка провела в чужой зоне, что тоже говорит о классе исполнителей. Все и так понимают, насколько важен каждый из этих игроков. Поэтому не нужно делать акцент на том, в чём и сила и слабость звена. В преддверии матча со шведами гораздо важнее состояние здоровья форвардов: в сегодняшней встрече Кирилл Капризов получил небольшое повреждение. Остаётся надеяться, что ушиб не помешает ему показать лучшие качества в битве за первое место.

Михаил Григоренко — Артём Анисимов — Евгений Дадонов — 7,0

Не склонен утверждать, что хоть одна из троек провела неудачный матч. Да, эта тройка стала единственной, не набравшей ни одного очка в этой встрече. Но в данном случае не скажешь, что звено выглядело резко хуже остальных. Хуже только в плане результативности, и на оценке это отразилось. Перед игрой со шведами важно, что в таком сочетании хоккеисты не потерялись и регулярно создавали угрозы воротам Чильяка. Статистика весьма красноречиво говорит о том, что звено сделало всё, чтобы поразить ворота словаков: на троих у форвардов 11 бросков. Даже у ведущего сочетания цифры скромнее. Поэтому разбивать это сочетание, наверное, не стоит. Когда-нибудь количество конвертируется в качество.

Никита Сошников — Максим Шалунов — Максим Мамин — 8,0

Очередной эксперимент над третьим звеном. На этот раз удачный. У Максима Шалунова по итогам встречи лучший показатель полезности в команде — «+3». Победная шайба на счету этой тройки. И Никита Сошников, и в особенности Максим Мамин, ставший автором гола, сыграли напористо, нагло, как и подобает форвардам. Мамин отыграл неплохо, и даже удаление, едва не завершившееся голом в наши ворота, не убедят в обратном.



А Шалунов, отправивший снаряд уже в пустые ворота, убил все надежды словаков на камбэк. Как и у предыдущих сочетаний, у третьего звена хватало моментов. Чуть менее заметно выступил Сошников, но это скорее потому, что партнёры по звену чаще выходили на ударную позицию. Отличная игра тройки, впечатление от которой смазывает только травма Мамина, который, вероятно, пропустит оставшиеся игры чемпионата мира.

Александр Барабанов — Илья Каблуков — Илья Михеев — 7,0

После двух ярких матчей от Барабанова в болельщицких кругах стали ожидать большего. Нужно понимать, что если бы форвард мог играть так же, как с чехами, в каждой поединке, то ему бы нашлось место и во втором звене. Поэтому не стоит говорить, что Барабанов или Каблуков проводят слабые матчи. Хоккеисты четвёртой тройки своё дело знают, выполняют большой объём работы.

Шайба Михеева на оценке практически не отразилась. Ведь исход был предопределён и до неё. А неплохая оценка за то, что звено крайне активно и высоко встречает оппонента, играет на высоких скоростях. С переводом Михеева к Барабанову и Каблукову тройка стала ещё мобильнее. Забить она могла и в те минуты, когда ещё сохранялась интрига. Больше Михеева в этом поединке не бросал никто. По четыре попытки на счету Дадонова и Михеева. Так что любопытно посмотреть на сборную, когда вернётся в строй Андронов.



Нет уверенности, что Михеев снова уступит место Шалунову. Сегодня Илья действовал прекрасно.

Павел Бучневич — б/о

Впервые на этом турнире Бучневич был заявлен тринадцатым нападающим, и до заключительной десятиминутки он появился лишь в одной смене, в которой отметился неточным броском по воротам. Затем форвард сменил получившего повреждение Мамина. В третьем периоде он яркими действиями не отметился. На долю Павла пришлось очень мало времени, чтобы оценить по достоинству его усилия. Сегодня Бучневич остаётся без оценки.